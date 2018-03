Weiden/Amberg. Das Bezirksfinale im Schwimmen für alle Oberpfälzer Schulen wurde in der Thermenwelt Weiden ausgetragen. Mit dabei: Dreifaltigkeits-Mittelschüler. Insgesamt waren 25 Mannschaften am Start. In der Wettkampfklasse III/2 schwammen die Jungs aus dem Dreifaltigkeitsviertel auf Platz eins. Sie ließen die Mittelschulen Mitterteich und Tirschenreuth hinter sich.

In der Altersklasse der Jahrgänge 2002 bis 2004 mussten die Schüler in den Disziplinen Rücken, Brust und Freistil über jeweils 50 Meter antreten. Dazu kamen noch zwei Staffelwettbewerbe über 4 x 50 Meter Brust und abschließend 8 x 50 Meter Freistil. Die Amberger sicherten sich auch da den Oberpfalz-Titel. Rektor Udo Leitz beglückwünschte die Jungs per Handschlag für ihren Einsatz: "Eure tollen Leistungen haben euch den Titel gebracht, den euch keiner mehr nehmen kann." Nun warten alle gespannt auf die Einladung zur Bayerischen Meisterschaft.Das Team: Tim Plewan (G 9b), Dennis Rupp, Leon Rost (beide R 9), Edward Lieder, Leonardo Lursky, Lukas Semjonow (alle R 9), Sergej Hepp (G 9b), Sebastian Trage (R 9), Daniel Münch (G 9b), Nick Schefner (G 8) und Millad Ammar (G 9b).