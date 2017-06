Bauernregeln sind auch für Hobbygärtner interessant. Zudem gibt es eine weitere Grundregel, die Gartenbauvereine sehr wesentlich prägt.

Ammersricht. Treue Mitglieder. Die standen unter anderem im Mittelpunkt einer Versammlung des Ammersrichter Obst- und Gartenbauvereins (OGV). Außer einem Vortrag über "Pflanzen als zuverlässige Wetterpropheten" gab es eine Reihe von Ehrungen.Vorsitzende Sieglinde Pipetz erinnerte daneben an einen Baumschneidekurs unter der Leitung von Alfons Bauer. Erstmals hatte der Verein zudem eine Pflanzenbörse angeboten, und sie sei gleich ein Erfolg geworden, betonte die Vorsitzende.Zusammen mit Kreisfachberaterin Michaela Basler sprach Pipetz anstehende Ehrungen für langjährige Mitgliedschaften aus. Die Ehrennadel mit Kranz (für 50 Jahre) ging an Alfons Purschke und Otto Schirmer. Für 40 Jahre erhielten Johann Göbl, Gerhard Goldner und Georg Inzelsperger die Ehrennadel in Gold.Heidi Lotter, Wolfgang Senft und Christof Wombacher wurden für ihre 25-jährige Mitgliedschaft mit der Ehrennadel in Silber bedacht. Gertraud Nadler erhielt diese Auszeichnung für ihre seit 15 Jahren andauernde Mitarbeit in der Vereinsleitung. Die Ehrennadel in Bronze (für 15 Jahre) ging an Elfriede Götz, Rudolf Meier Stefan Ott, Evelin Reichel-Wagner und Gertraud Stubenvoll. Josef Schanderl und Hans-Werner Windschiegl bekamen sie für ihre Mitarbeit in der Vereinsleitung seit nunmehr zehn Jahren.Kreisfachberaterin Michaela Basler wandte sich danach alten Bauernregeln zu. Einige kennt jeder. Etwa "Morgenrot, Schlechtwetter droht" oder "Abendrot, Gutwetterbot'". Doch auch andere Naturphänomene würden als Wetterindikatoren dienen. Etwa Marienkäfer. Fällt im Oktober ein gehäuftes Vorkommen auf, so könne dieser Umstand auf einen strengen Winter hindeuten. Hinlänglich bekannt ist der Wetterfrosch, der bei Lufthochdruck den höher fliegenden Insekten nach oben folgt.Dann gibt es da noch den Siebenschläfer-Tag, der auf 27. Juni datiert. Eine Bauernregel besagt, dass es sieben Wochen nass und feucht bleiben werde, wenn es an diesem Stichtag regnet.Basler hatte noch eine ganze Reihe von Beispielen auf Lager, beendete ihren Vortrag aber mit einer altbekannten Binsenweisheit: "Kräht der Gockel auf dem Mist, ändert sich das Wetter oder es bleibt wie's ist."