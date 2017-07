Ammersricht. Der Wunsch einer Frauengruppe aus der Pfarrei St. Konrad sich sportlich zu betätigen, stand am Anfang Pate bei der Gründung eines Sportvereins in Ammersricht. Der damalige Ortspfarrer Karl Florl unterstützte das Ansinnen kräftig und so wurde vor 50 Jahren, genauer gesagt am 15. März 1967, die DJK Ammersricht gegründet. Das wird am Wochenende kräftig gefeiert.

Festprogramm Freitag, 21. Juli



Mit einem Kommersabend, der um 19 Uhr beginnt, eröffnet die DJK den Jubiläumsreigen. OB Michael Cerny hat die Schirmherrschaft übernommen. Zudem haben sich Stadträte, Vereine und Verbände sowie ehemalige Verantwortliche der DJK angesagt. Im Mittelpunkt stehen Ehrungen langjähriger Mitglieder. Für Musik sorgen die Allerscheynst'n. Zudem bekommen die Gäste bei einer Dia-Schau einen Einblick in 50 Jahre Vereinsgeschichte.



Samstag, 22. Juli



Ab 10 Uhr findet auf dem Beachvolleyballfeld ein Turnier statt. Am Nachmittag gibt es ein Tennisturnier für Kinder. Die kleinen Besucher können in einer Hüpfburg tollen, den oder die Sieger beim Torwandschießen ermitteln oder beim Kinderschminken vorbeischauen. Ab 19.30 Uhr steigt die Party mit der Band D'Sandler.



Sonntag, 23. Juli



Höhepunkt ist der Festgottesdienst um 10 Uhr in der Pfarrkirche St. Konrad mit Fahnenabordnungen vieler Verbände und Vereine. Die musikalische Gestaltung übernimmt das Chorensemble EverySing. Mit einem Festzug geht es dann zum DJK-Festgelände mit Zelt am Oberammersrichter Weg. Dort geht es mit Mittagstisch und Musik von Alexandra Schmied weiter. Dazwischen tritt eine DJK-Kindergruppe im Zelt auf. Am Nachmittag greifen die Tennissenioren der DJK und aus Traßlberg zum Schläger. An allen Tagen wird gegrillt. Zudem gibt es einen Käse- und Kuchenstand sowie Getränke. (hae)

Aus dieser sportbegeisterten Frauengymnastikgruppe ist inzwischen ein ansehnlicher Breitensportverein mit einem vielfältigen Übungsangebot geworden. Die derzeit knapp 500 Mitglieder können zwischen 15 Aktivitäten auswählen. Sportliche Heimat sind die Turnhalle der Grund- und Mittelschule Ammersricht sowie die vereinseigene Tennisanlage mit Sportheim und Gaststätte direkt am Oberammersrichter Weg. Bei der Gründungsversammlung wählten die Mitglieder 1967 Johann Hiltl zum Vorsitzenden. Die entscheidenden Impulse setzte aber bis 1982 Helmuth Martner an der Spitze des Vereins. Von 1978 bis 1980 schufen die Mitglieder in einer außergewöhnlichen Kraftanstrengung das Sportheim und die Tennisanlage. Die drei Plätze waren zu dieser Zeit aufgrund des Tennisbooms ständig belegt.Aber auch die folgenden Vorsitzenden hatten immer wieder größere Investitionen zu tätigen. Anfang der 90er-Jahre erfolgte der Küchenanbau für die Vereinsgaststätte. Die Errichtung des Beachvolleyballfeldes, aber vor allem die Teerung der Zufahrt und die Erstellung eines gepflasterten Parkplatzes waren große Projekte zwischen 2002 und 2006. In den Jahren 2009 bis 2011 war die Renovierung der sanitären Anlagen eine aufwendige Aufgabe. Damit bei der Jubiläumsfeier auch das Vereinsgebäude gut aussieht, wurde in diesem Frühjahr die Außenfassade aufgefrischt und in diesem Zusammenhang eine Photovoltaikanlage errichtet. Bewundernswert ist nach wie vor das ehrenamtliche Engagement. Ohne die erheblichen Eigenleistungen vieler Mitglieder hätte die DJK diese Projekte nicht stemmen können.Die Vorbereitungen auf die 50-Jahr-Feier haben am Dienstagnachmittag mit dem Zeltaufbau begonnen. Am Mittwoch und Donnerstag folgen Strom- und Wasserversorgung sowie der Aufbau des Ausschanks und der Verkaufsbereiche. "Wer helfen will, ist jederzeit willkommen", sagt Vorsitzender Eduard Hanauer. Ebenso werden Meldungen für Kuchenspenden für Samstag oder Sonntag angenommen.