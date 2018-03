Die Bandbreite reicht von Partyrock über Hip-Hop, Rap und Electro bis zur Schlagermusik: Am Samstag, 3. März, heißt es wieder "Amberg tanzt" - und zwar in acht Clubs und Kneipen im Amberg Stadtgebiet.



Für einen Eintrittspreis von einmalig sechs Euro im Vorverkauf oder acht Euro an der Abendkasse können Nachtschwärmer im Jedemann, Trio Club, Blauen Haus, UNS5, Zentral, Casino-Saal, Lieblingsplatz und im Eisenherz feiern.Eine Besonderheit ist die Silent Disco im Zentral: Statt aus Lautsprechern hört man die Musik hier über Kopfhörer und stört so nicht die Anwohner. Für alle über 18 Jahren beginnt der Abend um 20 Uhr. Tickets sind in jeder Kneipe, die teilnimmt, erhältlich. Wer alle Locations besucht, bekommt einen Drink gratis, verspricht der Veranstalter.