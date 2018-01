Raigering. Die Eisstocksparte des SV Raigering hat aktuell 59 Mitglieder. 18 trafen sich nun, um das abgelaufene Eisstock-Jahr Revue passieren zu lassen und die Abteilungsleitung neu zu wählen.

In seinem Bericht zeigte Sparten-Chef Bernhard Weigl die zahlreichen Baumaßnahmen auf der Eisstockanlage auf. Aktiv sind die Stockschützen auch neben der Bahn. Mit Veranstaltungen tragen sie zum regen Ortsleben im Stadtteil bei. Mannschaftsführer Herbert Meier informierte, dass die aktiven Schützen bei neun Turnieren am Start waren. An den Meisterschaften nehmen die Panduren ebenso teil wie am Kreispokal im Sommer.Bei den Neuwahlen wurden die bisherigen Amtsinhaber bestätigt. Spartenleiter bleibt Bernhard Weigl, der von Reinhold Hahn vertreten wird. Als Schriftführer wurde Helmut Achtert wiedergewählt. Neuer Kassier ist Claus Otto. Im Beirat arbeiten Hubert Bauer (Hüttenwart), Herbert Meier (Sportwart) und Josef Birner mit. Die Revisoren sind weiterhin Markus Gilch und Hans Scharnagel.