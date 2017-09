Seit Jahren ist es Tradition am Erasmus-Gymnasium, sich zu Beginn des Schuljahres bei einer gemeinsamen Wanderung klassenübergreifend kennenzulernen. Ziel des diesjährigen Ausflugs war laut einer Pressemitteilung der Schule die Erkundung der Region um Illschwang.

Elternbeiratsvorsitzender Helmut Weigl freute sich, dass am Wahlsonntag mehr als 50 interessierte Eltern, Schüler und Lehrer der Einladung gefolgt waren - allen voran Schulleiter Oberstudiendirektor Karl Bösl.Startpunkt war die Ortsmitte in Illschwang, der Wanderweg 8 zum Kalmusfelsen war das Ziel. Matthias Bierler zeichnete verantwortlich für die Organisation des Ausflugs. Auf dieser Wanderung wurden laut dem Schreiben "viele wichtige Orte in der Geschichte der Ortschaft Illschwang" erwandert. Dabei handelt es sich um den Kalmusfelsen, das Osterloch, den Bildbaum, die Bettelküche und die Teufelskanzel. Außerdem konnten die Teilnehmer aller Altersgruppen in Illschwang weitere sehenswerte Gebäude besichtigen - wie zum Beispiel die Simultankirche St. Vitus mit Wehrmauer.Matthias Bierler informierte immer wieder über die geschichtlichen Überlieferungen der einzelnen Orte, die Wanderer nutzten diese Punkte um zu rasten. Anschaulich gab der Organisator an den markanten Aussichtspunkten die historischen Hintergründe. Ein gemeinsames Mittagessen markierte den Schlusspunkt der Wanderung in Illschwang.