Wer mit seinem Nachwuchs einen spannenden und zeitgleich entspannten Tag verbringen wollte, war beim ersten Kinderfest des Siedlerbunds Neubernricht und Kienlohe genau richtig. Hoch oben auf den Kamelen Ali und Said konnten die Mädchen und Buben gemütlich durch den Wald schaukeln. Daneben wartete die Zebra-Hüpfburg auf bewegungsfreudige Gäste. Martha und Anna verwandelten die Kinder am Schminkstand in wunderschöne Schmetterlinge, Löwen und was auch immer sich die Kinder wünschten. Die eigene Geschicklichkeit konnten die jungen Besucher und ihre erwachsenen Begleiter beim Stelzenlaufen, an Wurf-Geschäften, beim Balancieren und beim Sackhüpfen unter Beweis stellen. Und außerdem war genug Platz, um einfach herumzurennen. Die Siedler versorgten ihre Gäste mit Bratwürsten, Kuchen und Torten. Zur Freude der Kinder gab es auch Popcorn und Zuckerwatte. Am Nachmittag folgten Auftritte der Jugend- und Kindergruppe des Amberger Clubs Quick Feet. Sie zeigten, wie man Rock'n' Roll tanzt. Eine Wiederholung des Kinderfestes haben die Siedler bereits ins Auge gefasst. "Übernächstes Jahr", wie sie in einer aktuellen Presse-Information mitteilen. Bild: exb