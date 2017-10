Nun hat auch Raigering sein eigenes Spielplatzfest. Es kam so gut an, dass der CSU-Ortsverband Raigering-Krumbach sofort eine Wiederholung verspricht.

Raigering. "Spiel, Spaß und Spannung" lautete das Motto beim ersten Spielplatzfest der Raigeringer und Krumbacher CSU. Auf Initiative von Stadtrat und Ortsvorsitzendem Daniel Müller sowie seines Stellvertreters Florian Singer fand die Premiere laut einer Pressemitteilung auf dem Gelände des neuen Panduren-Spielplatzes am Burschenweg statt.Müller zeigte sich dabei überzeugt, dass das im Oktober 2016 eingeweihte Spielgelände "eine tolle Aufwertung für unser Dorf in der Stadt ist". Mit fast 200 kleinen und großen Besuchern habe die Veranstaltung "wie eine Bombe" eingeschlagen. Auch hier habe sich wieder einmal gezeigt, wie sehr die Raigeringer zusammenhalten - über 20 Kuchenspenden gingen von Eltern ein. In der großen Kinderschar sah Daniel Müller laut dem Schreiben ein Indiz dafür, dass "unser Einsatz für die Schule am Häustbergweg richtig und wichtig ist". Für seine Forderung nach dem Erhalt des Standorts in dem Stadtteil erhielt der Ortsvorsitzende von Bezirksrat und Bürgermeister Martin Preuß, der sich als Gast unter die zahlreichen Familien und Besucher des Festes gemischt hatte, volle Rückendeckung. Selbst die Ehrengäste, unter ihnen OB Michael Cerny, Landtagsabgeordneter Harald Schwartz und CSU-Kreisvorsitzender Stefan Ott, ließen es sich angesichts des enormen Andrangs nicht nehmen, Kuchen und frisch gebrühten Kaffee sowie Zuckerwatte auszugeben oder heliumgefüllte Luftballons zu verteilen. Aufgrund der positiven Resonanz versprachen die Ideengeber noch am gleichen Nachmittag eine Wiederholung im kommenden Jahr.