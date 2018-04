Es handelt sich zwar um die Europa-Union, aber das heißt nicht, dass Vorsitzende Karoline Hastreiter nicht auch sehenswerte Reiseziele in Deutschland kennen würde. Sie hatte eine zweitägige Tour in die Amberger Partnerstadt Bad Bergzabern und an die Südliche Weinstraße organisiert. Rund 40 Mitglieder und Freunde schlossen sich an.

Erste Station war Karlsruhe. Danach ging es zum Deutschen Weintor. Das Wahrzeichen der Pfalz markiert seit 1936 den südlichen Beginn der Deutschen Weinstraße inmitten von Weinbergen an der Grenze zu Frankreich. Dann ging es mit dem Grenzland-Bähnle ins französische Wissembourg. Dort bot sich laut Hastreiter ein toller Ausblick auf die Rheinebene bis zum Schwarzwald. Nachmittags erreichte die Gruppe dann die Amberger Partnerstadt Bad Bergzabern, wo sie von Organisator Hermann Augsburger erwartet und zum Dicken Turm geführt wurde. Auch der Bürgermeister Fred-Holger Ludwig war gekommen und lud zu einer Weinprobe ein. Als Gastgeschenke hatte Karoline Hastreiter Bier aus Amberg und ein "Mensch-Ärger-Dich-Nicht"-Spiel dabei.Am nächsten Tag ging es auf der Deutschen Weinstraße zum Hambacher Schloß, das seit dem Hambacher Fest 1832 zu den bedeuteten Orten der Geschichte zählt und als Wiege der deutschen Demokratie gilt. Weitere Stationen waren Neustadt an der Weinstraße, Deidesheim, Ruppertsberg und Bad Dürkheim. Dort steht das größte Weinfass der Welt. Es hat ein Fassungsvermögen von etwa 1,7 Millionen Litern.