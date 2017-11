Faschingsauftakt mit Volker und den Folgsamen in Amberg

Pünktlich um 11.11 Uhr kommen sie auf die Bühne: Volker und seine Folgsamen. Im "Blauen Haus" in Amberg startet am heutigen Samstag der Fasching bei kühlen Temperaturen und Getränken mit den Hits der Neuen Deutschen Welle. Rund 400 Besucher nutzen die Gelegenheit, um als Frosch, Cowboy oder Paradiesvogel in die fünfte Jahreszeit zu tanzen.