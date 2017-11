Ganz in rotem und blauem Licht, wie die Farben eines Feuerwehrwagens, erstrahlte das Pfarrzentrum St. Konrad zur 120-Jahr-Feier der Feuerwehr Ammersricht. Die Floriansjünger hatten dazu Mitglieder und Ehrengäste zum Festabend eingeladen.

Fahne 1921 geweiht

Stolz auf Jugendwehr

Ammersricht. (tne) OB Michael Cerny betonte in seiner Festrede: "Die Bürger unserer Stadt sind dankbar für euer Engagement und fühlen sich bei euch gut aufgehoben. 120 Jahre haben schon eine historisch Dimension. Ihr habt es geschafft, über einen so langen Zeitraum Menschen zu finden, die bereit sind, sich an die Spitze des Vereins zu stellen, sich um die Gerätschaften zu kümmern und den Nachwuchs auszubilden." In Ammersricht könne man auf ganz besondere Weise spüren, dass es hier eine echte Gemeinschaft gebe.Vorsitzender Wolfgang Nagler warf in seiner Ansprache einen Blick zurück auf die Historie - von der Gründung (1897) über die Fahnenweihe (1921) bis zur ersten Frauen-Löschgruppe während des Zweiten Weltkriegs. Anschließend ging Nagler auf die stetige Weiterentwicklung in den Nachkriegsjahren ein. 1945 erhielten die Ammersrichter die erste Motorspritze, in den folgenden Jahren den ersten Anhänger und schließlich das erste Fahrzeug.1970 wurde die heutige Fahrzeughalle mit mittlerweile drei Stellplätzen eingeweiht. Im Zuge der Gebietsreform 1972 folgte der Eintritt in den Amberger Stadtfeuerwehrverband. 1975 vergab der heutige Ehrenkommandanten Franz Geheeb die erste Jugendgruppe. 1987 wurde der Sozialbau am Gerätehaus eingeweiht.Abschließend ging der Vorsitzende auf die vergangen Jahrzehnte ein und vergaß dabei auch nicht, bedeutende Einsätze wie den Malteser-Brand (1993) und die drei Großfeuer in der Amberger Altstadt in den vergangenen Jahren zu erwähnen. 2013 konnte die Ammersrichter Wehr mit dem Anbau einer Umkleide an die Fahrzeughalle ihre letzte bauliche Errungenschaft beziehen. Nagler: "Ich muss jedem Einzelnen von euch für eure Bereitschaft sich zu engagieren danken. Ohne diesen Einsatz wäre all das nicht möglich gewesen."Anschließend wurden Peter Ballach, Reinhard Birner, Markus Donhauser, Christian Pinzenöhler und Norbert Purschke für 25 Jahre aktive Dienstzeit mit dem silbernen Ehrenkreuz geehrt. Peter Hofmann wurde für 50 Jahre im Verein ausgezeichnet. Pfarrer Michael Jakob betonte, dass die Ammersrichter Wehr nicht ohne Stolz auf ihre lange Geschichte zurückblicken könne. "Es gibt kein größeres Zeichen für christliche Nächstenliebe als sein Leben für seine Mitmenschen zu riskieren", betonte er.Stadtbrandrat Bernhard Strobl bedankte sich für die meist reibungslos funktionierende Zusammenarbeit innerhalb des Stadtfeuerwehrverbandes und die Leistungsbereitschaft. Besonders stolz könne man auf die ausgezeichnete Jugendarbeit sein: "Ihr habt es früh erkannt, wie wichtig es ist, die Jugendarbeit zu fördern und habt noch heute Erfolg damit." Aktuell sind 31 Jugendliche, somit die meisten im gesamten Stadtgebiet, Mitglied in der Jugendfeuerwehr.