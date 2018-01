Raigering. Mit 237 Mitgliedern ist die Fitness-Sparte die größte Abteilung im Sportverein Raigering. "Doch nicht nur die Mitgliederstärke, sondern auch das gesamte Angebot und das Engagement sind wichtige Eckpfeiler bei den Panduren", lobte Gesamtvereinsvorsitzender Thomas Graml bei der Hauptversammlung.

Viele Vereine klagen aufgrund von aus den Boden wachsenden Fitnessstudios über sinkende Mitgliederzahlen. Nicht so der SVR. Spartenleiterin Edith Pongratz führte das reichhaltige Sportangebot und die erfahrenen und bestausgebildeten Übungsleiterinnen an, warum die Anziehungskraft der Fitness-Sparte ungebrochen sei. Sie dankte den Trainerinnen für ihre unermüdlichen Vorbereitungen, die Bereitschaft sich aus- und weiterzubilden und die Zeit, die sie für die Sparte investieren. Neue Übungsleiterinnen und neue Kurse stellte Edith Pongratz vor, dafür schaffte die Sparte auch neue Geräte an und stockte den vorhandenen Gerätebestand auf.Neben dem sportlichen Angebot sei die Sparte zudem stark bei geselligen Veranstaltungen. Der Höhepunkt sei die Urlaubsfahrt im Herbst. Bei den Neuwahlen gab es lediglich eine Veränderung im Beirat. Wiedergewählt wurden Edith Pongratz, Stellvertreterin Sybille Zweck, Kassier Marianne Donhauser und Schriftführerin Anja Stich. Im Beirat sind Marion Weigl (neu), Emily Hirschmann-Pirzer, Johanna Frischmann, Christina Gilch und Stephanie Wischert.