Vor kurzem wurde der Förderverein Dr.-Johanna-Decker Schulen Amberg gegründet. Dieser will die beiden Schulen finanziell und ideell fördern. Während ein Großteil der Arbeit im Hintergrund abläuft, richtet sich der Verein nun mit einer ersten Veranstaltung an die Öffentlichkeit: Er lädt zu einer 24-Stunden-Wanderung durch den Landkreis Amberg-Sulzbach ein. Die Tour beginnt am Samstag, 24. Juni, um 14 Uhr in Freudenberg. Sie endet tags darauf am Markplatz in Amberg. Die Teilnahme ist gratis. Förderverein und Elternbeirat übernehmen die Versorgung der Wanderer mit Verpflegung. Anmeldeschluss ist am Montag, 19. Juni. Anmeldung, Infos zur Strecke und Details zur kurzen Nacht am Johannisfeuer gibt es unter www.djds-fv.de/24 oder auf Anforderung per E-Mail an 24@djds-fv.de Bild: Georg Luft