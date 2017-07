Sie hatten 2016 schon viel auf der Pfanne, aber noch nicht genug, um den Hunger und Durst von 8000 Menschen zu stillen. Heuer gehen den Giganten mit integrierter Küche hoffentlich nicht die Waren aus. Am Sonntag, 23. Juli, steuern 23 Food-Trucks das Campus-Gelände an, um ein Festival im Gaumen zu entzünden.

Programm Food-Trucks



Candy Car by Pc-icebox (Amerian Sweets), Don Burrito (Mexikanisches Essen), Donut-Truck by Donutfactory (frisch gebackene Donuts), Gorilla Food Event & Catering (gegrillte Käse-Sandwiches), Guerilla Gröstl (Gourmet-Burger).



Gourmet Piratn (Vegane und Beef-Burger), Jim's Grosse Klappe (g'zupfte Sau), Jo's Philly Cheese Steak (Käse-Steak-Sandwiches), Küchen-Dampf (Spätzle vom Brett), Leichtsinnsküche (vegane Spezialitäten), The Pancaker Foodtruck (Süße Pancakes auf amerikanische Art), Pasta Laster - iss lecker (Nudelvarianten), razz & rübe Food-Truck (vegane Spezialiäten), Redflag-bbq (BBQ Pulled Pork auf Coleslaw), RibWich (BBQ-Ribwich), Sandybel Nürnberg (süße Cakepops), The Dukes (Wraps und Salate), Uncle Yo's frozen yoghurt & sweet food (gefrorenes Joghurt), Wunderbar.one (Galettes, Crêpes, Espresso), Wurstdurst Food-Truck (Currywurst)



Entertainment



Es spielt die Cover-Band Lord Locksmith Hits der 50er bis heute. Für Mädchen und Buben gibt es eine Hüpfburg, Kinderschminken, Trampolin und Segway-Parcours.

Letztes Jahr wurden wir fast überrannt. Miguel Otega, Veranstalter des Food-Truck-Festivals

Im Inneren der Fahrzeuge wird auf dem Gelände der Ostbayerischen Technischen Hochschule von 12 bis 19 Uhr gekocht, gebrutzelt und gebacken, was das Zeug hält. Es gibt amerikanische Süßigkeiten, mexikanisches Essen, Sandwiches, Donuts, Veganes, Pancakes, Nudelgerichte, Pulled Pork, Semmeln mit Fleisch drin, Spätzle, kleine runde Kuchen, gefrorenes Joghurt, Currywurst, Crêpes und natürlich den obligatorischen Espresso.Wenn den Besuchern angesichts der Auswahl das Wasser im Mund zusammenläuft, dann können sie bei den Spezialitäten auf kleine Probiergrößen zurückgreifen. "Diese Mini-Portionen gibt's ab 3,80 Euro", erklärte der Veranstalter des Food-Truck-Festivals (FTF), Miguel Ortega. Und noch etwas ist ihm ganz wichtig: "Man darf die Gerichte nicht mit Fast Food verwechseln."Deutschlandweit gibt es 700 Food-Trucks, mit rund 70 von ihnen arbeitet FTF-Events aus Nürnberg zusammen. Sie stellen regelmäßig Festivals auf die Beine. In Forchheim beispielsweise kamen 25 000 Besucher. Der erste, der in Deutschland einen Food-Truck baute, war Ribwich aus Nürnberg. Er wird in Amberg vertreten sein, "und hat vermutlich die größte Fangemeinde", sagte Ortega.Die ureigene Funktion dieser Essens-Giganten ist die Mittagsverpflegung von Firmen. Dieser Aufgabe widmen sich die Truck-Betreiber wochentags, am Wochenende bleibt Zeit für die Festivals. Ludwig von Stern, Kanzler der Ostbayerischen Technischen Hochschule, freute sich über die Belebung des Campus'."Wir finden es schön, wenn viele Gäste kommen. Vor allem mit ausländischen Besuchern kommt man über das Essen ungezwungen in Kontakt." Simone Schlage, Geschäftsstellenleiterin des Stadtmarketingvereins, betonte bei der Präsentation, dass der Standort am Dultplatz zwar "super funktioniert" habe, doch: "Die Veranstaltung sollte näher an die Innenstadt rücken." (Programm)