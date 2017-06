Andernorts heftig diskutierte Fotografierverbote oder Beschränkungen der Nutzung von Smartphones in Freibädern spielen in Amberg keine Rolle. Stadtwerke-Sprecherin Karoline Gajeck-Scheuck sind keine entsprechenden aktuellen Vorfälle oder Forderungen bekannt. Zudem verweist sie auf die geltende Badeordnung, die sowieso das Fotografieren von Badegästen ohne deren Einverständnis untersagt. Gajeck-Scheuck sieht deshalb keinen Handlungsbedarf in diese Richtung. Besonders in Ballungszentren haben dagegen jüngst Badegäste Fotografier- und Smartphone-Verbote eingefordert, um sich oder ihre Kinder vor voyeuristischen Veröffentlichung von entsprechenden Aufnahmen im Internet zu schützen. Die Bäderbetreiber entgegneten, das weder kontrollieren noch umsetzen zu können. Bild: Steinbacher