"Wir haben wieder einen guten Zulauf im Schüler- und Jugendbereich", freut sich Schützenmeister Stephan Brem. Bei den Jugendleitern Nina Gräml, Sabrina Meier und Albert Liedl ist der Nachwuchs in den besten Händen.

Karmensölden. Beim Jahresabschluss der Schützengesellschaft Freischütz Karmensölden unterstrich Brem, dass aus einigen Jugendlichen sicher wieder gute Sportschützen werden können. Schießleiter Hans Meier ging auf den Jahrespokal und das Weihnachtsschießen ein. Die Jahrespokalwertung ging in der Wertung Meister mit 102 Ringen an Nina Gräml, gefolgt von Bernhard Erras (100,5) und Eberhard Donauser (99,3). Meister (aufgelegt) gewann Walter Graml mit 105,4 Ringen vor Andreas Pickel (105,1) und Günter Winter (105).Mit 93,1 Ringen gewann Joachim Nitsche die Wertung Meister Luftpistole, Bruno Koffler wurde Zweiter mit 90,4 Ringen, Rudi Möschl sicherte sich mit 89,6 Ringen Platz drei. Bei der Schützenjugend holte sich Ryan McBride mit 101,3 Ringen die Meister-Wertung, ihm folgten Karina Hartmann (101) und Andreas Bechthold (94,8).Den Jahrespokal gewann in der Schützenklasse Bernhard Erras, bei den Schützen (aufgelegt) Olga Erras und bei den Schützen mit der Luftpistole Rudi Möschl. Mit fast 60 Schützen, die sich am Weihnachtsschießen auf die Christbaumkugeln beteiligten, wurden die Teilnehmerzahl der Vorjahre deutlich übertroffen - vor allem, weil die Jugend fast ein Drittel der Teilnehmer stellte. Beim Schießen auf die Christbaumkugeln haben Hobby- und Leistungsschützen gleiche Chancen, da die in den Christbaumkugeln versteckten Nummern über die Gewinnreihenfolge entscheidet, aber kein Schütze weiß, auf welche Nummer er zielt.Freischütz Karmensölden lädt für Samstag, 30. Dezember, ab 19 Uhr zur Christbaumversteigerung im Schützenhaus ein. Zu gewinnen gibt es zahlreiche Sachpreise sowie hausgemacht Wurstspezialitäten. Der Reinerlös fließt in die Jugendarbeit und den Unterhalt der Schießanlage.