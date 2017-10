Karmensölden. Wer glaubt, dass die Schützen nur in feschen Uniformen hinter ihrer Fahne herlaufen und gelegentlich Ketten verteilen, "der irrt sich gewaltig", sagte Alt-OB Wolfgang Dandorfer. Tatsächlich halten Schützenvereine die Tradition hoch, stehen zur Heimat und leisten ehrenamtlich gute Jugendarbeit.

Die Ergebnisse Jubiläumsscheibe: 1. Klaus Tuchbreiter (68,9-Teiler), 2. Stefan Neubauer (72,0), 3. Günter Winter (85,3). Teiler. Jugend Meister: 1. Karina Hartmann (101,0 Ringe), 2. Ryan McBride (100,5), 3. Simon Schick (90,8). Jugend Glück: 1. Karina Hartmann (19-Teiler), 2. Ryan McBride (21), 3. Eduard Huck (92).



Jugendkönig: Bastian Herbst (353- Teiler), 1. Ritter Philipp Specht (663), 2. Ritter Karina Hartmann (947). Meister (Luftgewehr aufgelegt): 1. Günter Winter (106,0 Ringe), 2. Dr. Klaus Hahn (105,5), 3. Andreas Pickel (105,0). Glück (Luftgewehr aufgelegt): 1. Xaver Wolfsteiner (Drei Mohren/0,0 Teiler), 2. Dr. Klaus Hahn (3,1), 3. Stephan Brem (8,2). Meister (Luftgewehr und Luftpistole): 1. Nina Gräml (102,5 Ringe), 2. Eberhard Donhauser (101,8), 3. Sabrina Meier (100,1).



Fest: 1. Eberhard Donhauser (44,9- Teiler), 2. Karina Hartmann (47,5), 3. Dr. Klaus Hahn (51,0). Glück (Schützenklasse und Luftpistole): 1. Klaus Tuchbreiter (16,5-Teiler), 2. Stefan Neubauer (24,1), 3. Hans Meier (25,3). Königsschießen: Schützenkönig Hans Meier (73,8- Teiler), 1. Ritter Helmut Engel (208,3), 2. Ritter Günter Winter (223,2), Schützenliesl Sabrina Meier (170,9), 1. Zofe Gisela Meier (208,0), 2. Zofe Ilona Waldmann (241). (gfr)

Die Königsproklamation hatte die Schützengesellschaft Freischütz Karmensölden ins Gasthaus Zum bayerischen Brückl verlegt, wäre doch das Schützenhaus für die Mitglieder und ihre zahlreichen Gäste viel zu klein gewesen, zumal das 90-jährige Vereinsbestehen zu feiern war.Schützenmeister Stephan Brem erinnerte daran, dass 1927 die Zimmerstutzengesellschaft Freischütz Karmensölden gegründet wurde. Land- und Gastwirt Hausmann war der Mann an der Spitze. Die sechs Schießstände waren im Gast- und Nebenzimmer eingerichtet. Ab 1932 sei der Schießbetrieb untersagt worden. Erst im Dezember 1950 ging es weiter. Schützenmeister war Hans Biehler. So richtig aufwärts sei es gegangen, als 1982 Ludwig Erras dieses Amt übernommen hatte. Günf Jahre später wurde Freischütz Karmensölden mit dem Gauschießen betraut.Der Spatenstich für das neue Schützenhaus erfolgte 1991, ein Jahr später ging die neue Schießanlage in Betrieb. Sie wurde im Laufe der Zeit immer auf den neuesten Stand der digitalen Technik gebracht. OB Michael Cerny gratulierte zum runden Geburtstag und wies darauf hin, dass ihm die Schützen aus dem Stadtteil immer durch ihre Erfolge aufgefallen seien. Peter Arbogast ließ sich zum Jubiläum nicht lumpen und zückte einen Scheck über 1500 Euro, den er für die Jugendarbeit überreichte.Das halbe Leben von Freischütz Karmensölden habe er als Politiker miterlebt, ließ Dandorfer wissen. In bester Erinnerung seien ihm zwei riesige Festzüge. Trotz neuer waffenrechtlicher Bestimmungen werde es mit dem Schießsport weitergehen. Für den Oberpfälzer Schützenbund (OSB) gratulierte Vizepräsidentin Herta Zeiler. Auch wegen der Erfolge beim Sommerbiathlon seien die Karmensöldener seit Jahren im Gespräch, daher denke der OSB darüber nach, Amberg für die Deutsche Meisterschaft im Target-Sprint ins Gespräch zu bringen.Der Schießsport habe trotz aller Unkenrufe seine Attraktivität nicht verloren und werde von der Allgemeinheit auch akzeptiert, sagte Gauschützenmeister Heiner Fraunholz. Die Glückwünsche des Patenvereins Drei Mohren übermittelte Schießleiter Lothar Mehringer. Zu den Gratulanten gehörte auch Norbert Fischer, der Vorsitzende des Stadtverbands für Sport. Er bezeichnete Freischütz als lebendigen Verein mit hochmotivierten Mitgliedern, einer modernen Schießanlage und einem Jugendanteil von etwa zwölf Prozent. Am Königsschießen beteiligten sich laut Schießleiter Hans Meier 64 Schützen, darunter auch 14 Jugendliche.