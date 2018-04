Generalversammlung bei den Fußballern aus Gärbershof: Vorsitzender Siegfried Jobst bezeichnet den Verein, der in seiner 55-jährigen Geschichte unzählig Male den Standort wechseln musste und in den 70er-Jahren eine Bleibe in Gailoh gefunden hat, als beispielhaft.

Die Geehrten 10 Jahre



Lena Ertel, Stefanie Rauch, Evi Schüller, Nina Stammler, Toni Fickentscher, Wolfgang Beul, Andreas Fruhmann, Thomas Seegräber, Konstantin Stang und Alexander Urbanovic



20 Jahre



Monika Bauer, Angelika Gamperl, Barbara Mötsch, Maria Scharnagel, Gerlinde Schneider, Robert Ertel und Roland Schuller sowie Stefan Ströhl



40 Jahre



Reinhold Scharl (star)

Amberg. (star) Bei der Jahreshauptversammlung verglich Siegfried Jobst die Gärbershofer mit den Gallerin. Wie Asterix und Obelix wehrten sie sich stets gegen alle Widrigkeiten und verteidigten tapfer ihre Position. Demzufolge gibt es am Samstag, 7.Juli, zum 55-jährigen Bestehen des Vereins ein Gallier-Fest auf dem Sportgelände.Fußball wird aber dennoch gespielt. Spartenleiter Josef Rokita listete die Höhepunkte der abgelaufenen Saison auf. So werde in Gärbershof, wie fast schon traditionell, der zweite Rang in der A-Klasse anvisiert. Aktuell rangiert der FSV auf dem 3. Platz. Laut Rokita gibt es durchaus berechtigte Hoffnungen, unter dem neuen Trainer Peter Hilburger das Saisonziel noch zu erreichen, wenngleich der Rückstand auf den Zweitplatzierte, die SG Siemens, immerhin sieben Punkte beträgt. Tabellenführer Ursulapoppenricht hat bei einem Spiel weniger bereits elf Punkte mehr auf dem Konto als die Gärbershofer. Auch die zweite Mannschaft nehme unter Coach Ilja Dietz eine sehr gute Entwicklung. Ein Platz unter den ersten Drei sei auch für die Reserve noch in Reichweite.Die positive Stimmung, drückte sich auch in Zahlen aus. Kassier Hans Höfler freute sich über einen satten Überschuss von mehr als 3000 Euro, die im abgelaufenen Geschäftsjahr erwirtschaftet worden sind. Der Verein sei komplett schuldenfrei und befinde sich in einer guten wirtschaftlichen Lage. Allerdings müssten auch heuer wieder Investitionen getätigt werden. Unter anderem stehe die Auswechslung der Flutlichtanlagen durch LED-Lichter an.Jugendleiter Albert Kiener hob den enormen Fleiß und Einsatz seiner Jugendtrainer- und Betreuer hervor. Bereits fünf Übungsleiter besitzen einen Trainerschein, weitere sollen folgen. Über 100 Kinder und Jugendliche tummeln sich Woche für Woche auf dem Sportgelände. In der G-, F-, E- und D-Jugend ist der FSV mit jeweils zwei Teams vertreten. "Wir sind bestens besetzt und auch sehr stolz", wusste Kiener zu berichten.Damengymnastikleiterin Irmgard Höfler betonte, dass diese Abteilung beim FSV Gärbershof nun schon seit mehr 40 Jahre besteht und ein wertvoller Bestandteil des Vereins ist. Die vielen Aktivitäten der drei Gymnastikgruppen unterstreichen das Wir-Gefühl der Damen.Vorsitzender Siegfried Jobst dankte schließlich allen Helfern und Vorstandskollegen für ihr Engagement und erwähnte, dass der FSV auch am Donnerstag, 10. Mai, beim Fest der Generationen der Stadt Amberg auf der Bleichwiese beim ACC dabei ist.