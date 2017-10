Der Mann genießt Kult-Status: Lutz Pfannenstiel (44). Der gebürtige Zwieseler ist weltweit der einzige Fußballspieler, der in jedem der sechs anerkannten Kontinentalverbände Profi war.

Seit 2010 ist er Experte bei verschiedenen Fernsehsendern (ZDF, BBC, CNN, ORF und Eurosport) und seit 2011 Chef der Scouting-Abteilung des Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim. Doch Pfannenstiel hat noch viel vor und bekommt dabei Unterstützung aus Amberg - von Bernd Heinisch (32), der bis 2010 beim FC Amberg aktiv war und bei der Stadt beschäftigt ist.Für Fußball-Insider mag Global United ein Begriff sein. Außenstehende können aber wohl mit dieser 2009 von Pfannenstiel gegründeten gemeinnützigen Organisation nicht viel anfangen. Global United ist ein internationaler, in Deutschland registrierter, gemeinnütziger Verein, der sich den Schutz des Klimas und der Umwelt zur Aufgabe gemacht hat. Dafür stellen sich weltweit über 500 namhafte ehemalige Profis, Trainer und Schiedsrichter für Benefizspiele und Aktionswochen zur Verfügung - zum Beispiel Guido Buchwald, Cacau, Thomas Berthold, Ulf Kirsten, Christian Karembeu, Jay Jay Okocha oder Carlos Valderrama. In Bayern wurde mit Ortsgruppen des Bund Naturschutz gestartet, um das Thema Moorschutz voranzubringen. 2016 hat die Organisation den aktiven Bienenschutz in ihr Programm aufgenommen.Global United kommt laut Bernd Heinisch nun auch in die Oberpfalz, genauer gesagt nach Schwandorf und Amberg: "Für 2018 ist eine Ausweitung des Engagements in Ostbayern geplant. Erste Gespräche werden derzeit mit den Städten sowie mit Partnern aus der Wirtschaft geführt." Konkret gehe es um Benefizspiele und Fußballcamps in Kooperation mit lokalen Partnern sowie um Aktivitäten mit Schulen. Dabei soll das Motto "We love football, we love our planet" (Wir lieben Fußball, wir lieben unseren Planeten) umgesetzt werden. Aufsichtsratsvorsitzender von Global United ist übrigens der ehemalige Nationalspieler und Europameister Fredi Bobic . Während laut Heinisch, aktuell in Diensten des SC Ettmannsdorf, in Schwandorf der erste Gesprächstermin mit Vertretern der Stadt bereits vereinbart wurde, ist Global United laut Thomas Graml von der Pressestelle in Amberg noch nicht als neues Benefiz-Thema angekommen.