Glasscherben, Essensreste, Verpackungen- was nach Müllkippe klingt, ist in den warmen Monaten jedes Wochenende Programm auf dem Piratenspielplatz .

"Da will man seine Kinder nicht mehr spielen lassen", beschwert sich die Ambergerin Eva Ruczkin. Damit ist sie nicht die Einzige. Am Wochenende erreichten die Redaktion mehrere Hinweise. Bereits am Montagmorgen, 8 Uhr, hatten Stadtmitarbeiter den Müll beseitigt. Doch das nützt den Besuchern am Wochenende nicht mehr viel. Am Freitag und Samstag war Ruczkin mit ihrem Enkelkind dort unterwegs. "Ich habe gesehen, wie eine größere Gruppe ein Picknick gemacht hat. Danach sah es dann so aus", sagt sie und deutet auf die mitgebrachten Fotos vom "Tatort". Das Picknicken sei prinzipiell kein Problem, die Wiese so zu hinterlassen aber schon. "Das ist vollkommen rücksichtslos", schimpft die Ambergerin. Neben dem Ekelfaktor, ist der Müll für Kinder und Hunde gefährlich.Auch die Kioskbetreiberin am Piratenspielplatz, Anna Hasselbach, kennt diese Situation. "Seit letztem Jahr schaut es jedes Wochenende so aus." Samstag und Sonntag haben die Arbeiter der Müllabfuhr frei, dementsprechend bleibt der Müll bis Montag liegen. "Es sind viele Flüchtlingsfamilien dort. Ich habe mit ihnen darüber geredet, aber es scheiterte an der Verständigung."Für die Menschen, die einen völlig anderen kulturellen Hintergrund haben, ist es anscheinend unverständlich, dass sie beispielsweise nicht überall grillen dürfen. "Ich habe sie schon an den Grillplatz verwiesen. Aber da wollen sie nicht hin, da ist nicht so schönes Wasser." Dass hierzulande manche Dinge einfach verboten sind, ist laut Hasselbachs Erfahrung für die Flüchtlinge oft unverständlich. "Sie kennen das nicht. Da prallen zwei verschiedene Welten aufeinander. Wir können nur versuchen zu vermitteln." Angemerkt