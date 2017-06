Krumbach. Fragt man die Einwohner dieses Ortsteils, dann sehen sie sich in erster Linie nicht als Amberger oder Raigeringer: Sie sind Krumbacher. Und das feiern sie einmal im Jahr. Die Filialkirche St. Johann hat am Sonntag, 25. Juni, Patrozinium, einen Tag nach dem Hochfest des Kirchenheiligen Johannes der Täufer. Nach den Erfolgen der vergangenen drei Jahre laden die Krumbacher am Wochenende wieder zu ihrer Kirwa ein.

Dafür hat sich der Verein Dorfgemeinschaft Krumbach unter dem Vorsitz von Franz-Josef Kohl vorgenommen, das Kirchweihfest zwei Tage lang auszurichten. Seit Wochen laufen laut einer Pressemitteilung der Veranstalter die Vorbereitungen, und viele Dorfbewohner haben sich in die Helferlisten eingetragen: Die Familie Lautenschlager stellt wieder ihren Garten zur Verfügung, wo in diesem Jahr erstmals zwei neu angeschaffte Zelte zum Einsatz kommen. Das Programm beginnt bereits am Samstag, 24. Juni, um 16 Uhr mit dem Zeltbetrieb. Es gibt Kaffee und verschiedene Kuchen nach Großmutters Art sowie unter anderem Spanferkel vom Grill. Ab 20 Uhr spielen die Hoglbouchan zur Unterhaltung auf, zu späterer Stunde wird das Johannisfeuer abgebrannt. An beiden Tagen werden für die Kinder Strohballen zum Herumtollen und eine Hüpfburg aufgebaut. Der Sonntag beginnt mit der Feier der Messe, die der Raigeringer Pfarrer Eduard Kroher ab 9.30 Uhr zelebriert. Der Männerchor Amberger Liedertafel übernimmt unter der Leitung von Christian Farnbauer die Umrahmung des kirchlichen Teils. Anschließend sind ab 10.30 Uhr Frühschoppen und Zeltbetrieb angesagt. Es gibt Bratwürste und Steaks vom Grill sowie kleine Brotzeiten und Krumbacher Spezialitäten. "Bei Barbetrieb und kühlen Getränken wird Geselligkeit groß geschrieben", teilen die Ausrichter ergänzend mit und fügen hinzu: "Die Dorfgemeinschaft hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Zusammenleben zu fördern und das Brauchtum zu leben. Deshalb sind nicht nur alle Krumbacher, sondern alle Interessierten eingeladen."