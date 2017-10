Oje, diesem kleinen Geist scheint selbst etwas mulmig zu sein. Die Handhaltung verrät, dass er seine kühlen Finger nicht gruselig nach anderen ausstreckt, sondern wohl eher froh ist, wenn ihn keiner böse erschreckt. Aber darum ging es ja auch nicht wirklich bei der ersten Halloween-Party für Kinder schon vergangene Woche im Jugendzentrum.

Im Gegenteil stand neben den schaurigen Verkleidungen der Spaß bei Spiel und Tanz im großen Saal im Mittelpunkt. Weil in dieser Woche Schulferien sind, ging das Ganze bereits vor ein paar Tagen am Nachmittag über die Bühne, obwohl Halloween erst am 31. Oktober ist. Aber so gesehen können die Buben und Mädchen, die im Alten Klärwerk dabei waren, gleich zwei Mal die kleine Geisterstunde feiern, wenn sie am Dienstag noch einmal aufbrechen und an den Haustüren der Nachbarn "Süßes oder Saures" verkünden. Ganz klar: Der Bub auf unserem Foto ist eher süß.