Großer Tag für kleine Amberger

Sonne, um die 26 Grad und vor allem: kein Regen. Besser könnten die Vorhersagen für Sonntag, 23. Juli, kaum sein. Beste Voraussetzungen also für das 14. Amberger Kinderfest auf dem ehemaligen Landesgartenschaugelände. Von 11 bis 18 Uhr sorgen die 40 Mitmachstände verschiedener Vereine, Verbände, Einrichtungen und Institutionen für eine abwechslungsreiche Unterhaltung der Kleinsten. Wissen, Spaß und Action - zwischen Jugendzentrum und Piratenspielplatz können sich die Kinder auf den verschiedensten Gebieten austoben. Alle Angebote sind kostenlos, der Eintritt ist frei.

Zum Programm, das die Amberger Zeitung in ihrer Samstagsausgabe inklusive Lageplan veröffentlicht, gehören auch zwölf Verpflegungsstände, Aktionen auf der Bühne, der Zauberer vom Hexenberg sowie zahlreiche Auftritte Amberger Tanzgruppen und musikalische Darbietungen. Am Stand der Kommunalen Jugendarbeit können sich interessierte Mädchen und Buben von 14 bis 17 Uhr für das städtische Ferienprogramm anmelden. Mit einer möglichst langen Wimpel-Kette werden zudem positive Botschaften an andere Kinder in der Welt gesendet.