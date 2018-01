Die SG Amberg 1890, besser bekannt als Jordanschützen, hat 2017 auch im 127. Jahr ihres Bestehens nichts an Attraktivität und Bedeutung verloren. Das wird bei der Hauptversammlung deutlich. Sportlich und wirtschaftlich steht der Verein gut da.

Vorstand 1. Schützenmeister: Norbert Schmidt



2. Schützenmeisterin: Evelyn Pittroff



Schatzmeister: Rudolf Pittroff



Sportleiter: Thomas Singer



Damenleiterin: Margot Bohl



Jugendleiter: Leopold Sassin



Schriftführer: Wolf Bohl



Pressewart: Marion Schneider (ion)

Amberg. (ion) Oberschützenmeister Norbert Schmidt wies bei seinem Resümee, das grundsätzlich positiv ausfiel, auch auf die Schwachpunkte hin. Er verhehlte nicht, dass es in der Vergangenheit Fehler gegeben habe, mit denen der Verein heute noch zu kämpfen habe - sei es bei der Gewinnung von neuen und jungen Mitgliedern und der damit oft schweren Suche nach Funktionsträgern. Er betonte fast schon gebetsmühlenartig, dass nur die gezielte Mitgliederwerbung und die Jugendarbeit die Zukunft des Vereins sichern können. Grundsätzlich müsse der Jugend mehr Verantwortung übertragen werden. Aktuell haben die Jordanschützen knapp 80 Mitglieder. Es gebe auf diesem Gebiet also noch viel zu tun.Danach geriet der Oberschützenmeister ins Schwärmen. Mit den Jugendleitern Leopold Sassin und Otto Held habe der Verein einen Glücksgriff getan. Erste Erfolge, mit denen keiner gerechnet habe, rechtfertigten den Kauf von zwei neuen Luftgewehren. Besonders freute sich Schmidt darüber, dass die SG 1890 beim Gauschießen zur 175-Jahr-Feier des Patenvereins I und Tell bei der Beteiligung der Aktiven auf Rang drei kam und bei der Jugend auf Platz vier.Sportleiter Thomas Singer ging danach ins Detail. Beim Gauschießen stellte der Verein mit den Nachwuchsschützen Michelle Amberger und Maison Chuan den 1. und 2. Gaujugendritter im Schützengau. Zudem sprach er von einem leicht positiven Trend bei der Teilnahme an den vereinsinternen Schießen, was sich auch in den Ergebnissen niedergeschlagen habe. Stellvertretend nannte er den 3,0-Teiler von Rosi Dirscherl, den 10,0-Teiler von Tanja Hierl beim ersten Vortelschießen sowie 95 Ringe von Norbert Schmidt und 98 Ringe von sich selbst. Noch besser machte es Thomas Hirsch beim Osterschießen mit 99 Ringen.Auch bei den externen Wettkämpfen waren die Schützen erfolgreich. Bei den Gaumeisterschaften wurde beispielsweise Evelyn Pittroff in der Senioren-Damen-Wertung Fünfte. Singer erwähnte auch den 3. Platz von Wolfgang Zippe (16,8-Teiler) auf der Blattlscheibe (Senioren) beim 65. Gauschießen der SG I und Tell, den 2. Platz in der Mannschaftswertung Luftgewehr-Jugend bei der Landkreismeisterschaft und den 1. Platz bei den Rundenwettkämpfen Breitensport Altersklasse (Gauliga F). Dieses Kunststück gelang Stefan Allstadt, Christian Amberger, Leopold Sassin und Rudolf Pittroff. Weitere Berichte kamen von Leopold Sassin (Jugend), Damenleiterin Margot Bohl und Schatzmeister Rudolf Pittroff. Zur Formsache wurden die Neuwahlen. Sämtliche Vorstandsmitglieder wurden in ihren Ämtern bestätigt. Danach gab die Mitgliederversammlung der Vereinsspitze grünes Licht, die Umstellung auf elektronische Schießstände in Angriff zu nehmen, um damit die Attraktivität der Jordanschützen weiter zu steigern .Ehrungen rundeten das Treffen ab. Peter Allstadt wurde für 50 Jahre im Verein ebenso ausgezeichnet wie für seine Verdienste in der Jugendarbeit (Verein und Gau) und als stellvertretender Schützenmeister. Für 50 Jahre Mitgliedschaft, seine Mitarbeit im Ausschuss und in der Vereinsführung wurde Robert Seel geehrt. Für je 40 Jahre Treue zum Verein durften Markus Allstadt und Klaus Jannich Urkunden und Abzeichen in Empfang nehmen. Tobias Schaller wurde für 25 Jahre im Verein ausgezeichnet.