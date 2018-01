175-Jahr-Feier und Gauschießen - bei der Schützengesellschaft I und Tell läuft 2017 alles nach Plan. Doch dann bringen eine Gasleitung und das Vereinsheim die Planungen durcheinander. Und die Kasse auch.

Mehr als 300 Schützen

Viele gute Platzierungen

Neuwahlen Oberschützenmeister: Roland Nimmerrichter



2. Schützenmeister: Martin Hufnagel



Schatzmeister: Werner Rackl und Bettina Rackl



Schriftführer: Stephanie Hoffmann , Hildegard Dawidowski



Sportleiter: Martina Nimmerrichter und Carola Hoffmann



Damenleiterin: Jutta Hecht



Jugendleiter: Norbert Hoffmann und Michael Schertl



Gerätewart: Xaver Bayer



Ausschussmitglieder: Heiner Dawidowski , Winfried Walch und Oliver Gräml



Kassenrevisoren: Martin Sollfrank und Peter Hecht (gfr)

Vereinsmeister Schützenklasse Herren: Michael Schertl (385 Ringe); Altersklasse: Peter Hecht (381 Ringe); Seniorenklasse: Norbert Hoffmann (373 Ringe); Schützenklasse Damen: Stephanie Hoffmann (371 Ringe); Altersklasse Damen: Bettina Rackl (351 Ringe); Seniorenklasse Damen: Martina Nimmerrichter (345 Ringe); Senioren aufgelegt: Xaver Bayer (241 Ringe); Luftpistole: Oliver Gräml (322 Ringe); Luftpistole Senioren: Martin Sollfrank (304). (gfr)

Amberg. (gfr) Bei der Jahreshauptversammlung ging Schützenmeister Roland Nimmerrichter auf das Vereinsjubiläum ein und sagte, dass es wie geplant gefeiert werden konnte. Denn sowohl die Heizungsbauer als auch die Bau-Sanierer hätten ein Einsehen mit der SG I und Tell gehabt und alle Arbeiten zügig erledigt. Undichte Leitungen und marode Außenwände seien bei der Feier dann trotz aller anfänglichen Befürchtungen kein Thema mehr gewesen.Beim Gauschießen seien mit mehr als 300 Schützen die erwarteten Teilnehmerzahlen weit übertroffen worden. Die Vereinsfinanzen seien dank der Sportförderung der Sparkasse sowie durch das Sponsoring der Stadtwerke und der Stadtbau trotz nicht geplanter Belastungen weiterhin gesichert, sagte der Schützenmeister, der auch wissen ließ, dass sich die Gesellschaft nicht nur am Gauschießen beteiligt hat. Das sei auch bei der Landkreismeisterschaft und beim Rundenwettkampf der Fall gewesen. Sportlich stehe die Schützengesellschaft mit zwei Mannschaften gut da. Die 1. Mannschaft, die in der Bezirksliga antritt, sei das Aushängeschild. Damenleiterin Jutta Hecht blickte auf den Gaudamenpokal zurück, an dem sich I und Tell mit zwei Mannschaften beteiligt hatte. Sie erreichten die Plätze 11. und 23. Beste Schützin des Vereins war Stefanie Hofmann mit einem 47,4-Teiler. Beim Karin-Wagner-Pokal trugen laut dem Vereinschef Bettina Rackl und Martina Nimmerrichter mit ausgezeichneten Treffern dazu bei, dass der Gau in der Damen-Altersklasse Platz eins erreichte. Sportleiterin Martina Nimmerrichter erinnerte danach an Vortel- und Faschingsschießen, an drei Geburtstagsvortel sowie an Oster- und Weihnachtsschießen. 22 Schützen beteiligten sich am Königsschießen, das Norbert Hoffmann gewann. Im zur Seite steht Liesl Susanne Stich.Die 1. Mannschaft erreichte in der Bezirksoberliga mit 14:4 Punkten den dritten Rang. Das zweite Team wurde in der Gauliga B mit 10:4 Punkten Zweiter. Bei der Landkreismeisterschaft seien Michael Schertl, Peter Hecht, Bettina Rackl, Norbert Hoffmann und ihr selbst gute Platzierungen gelungen, fügte Martina Nimmerrichter hinzu. Bei der Gaumeisterschaft gab es für I und Tell mit 1020 Ringen den ersten Platz in der Damen-Altersklasse (Mannschaft). Bei den bayerischen Meisterschaften kamen Peter Hecht und Martina Nimmerrichter in ihrer Altersklasse jeweils auf Platz drei. Bei der 175-Jahr-Feier wurde Martin Hufnagel auf die Jubiläumsscheibe mit einem 25,0-Teiler Zweiter. Peter Hecht kam zweimal auf Rang drei - auf der Festscheibe (34,0-Teiler) und auf die Meisterscheibe mit 99 Ringen. In seiner Rede sagte Gauschützenmeister Heiner Fraunholz, dass die Schützengesellschaft das Gauschießen nicht besser hätte ausrichten können.