Der Vereinsname ist etwas sperrig, umso sportlich-geschmeidiger das Objekt ihrer Passion: Der "Porsche Club für den klassischen 911 Südwest" zeigte am Sonntag über die Mittagszeit auf dem Marktplatz automobile Präsenz. Vom Oldtimer bis zum aktuellen Modell, das allerdings die Typenbezeichnung 991 trägt, war fast alles vertreten, was die Elfer-Serie aus Zuffenhausen seit 1963 zu bieten hat. Diese "Herbstausfahrt" startete im Raum Regensburg und führte über Kallmünz und das Vilstal nach Amberg. Da sich - so eine Anmerkung in der Ankündigung der Veranstaltung - Porsche-Enthusiasten durchaus mit Luftschlössern auskennen, steuerte die Gruppe das Luftmuseum an. Am Nachmittag stand die Oldtimer-Garage "Maulwerk" in Schwend auf dem Programm. Bild: Wolfgang Steinbacher