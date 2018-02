Wäre alles seinen üblichen Weg gegangen, dann wäre es eine Routineversammlung geworden, wie sie das Vereinsrecht vorschreibt. Doch es kommt anders.

Aufsteigende Tendenz

Prägend für den Verein

Raigering. Die jährliche Mitgliederversammlung der Schützengesellschaft Hubertus brachte einen Wechsel an der Spitze mit sich. Da der langjährige Schützenmeister Erwin Graml sein Amt niedergelegt hatte, musste dieser Posten in einer außerordentlichen Wahl neu besetzt werden. Die Mitglieder übertrugen deshalb dem bisherigen Hauptkassier Michael Mulzer diese Verantwortung. In sein damit frei werdendes Amt wurde als Nachfolger das bisherige Ausschussmitglied Michael Wischert gewählt.Für ihn wiederum rückt automatisch die bei der vorherigen Hauptversammlung gewählte Nachrückerin Sieglinde Eichermüller in den Ausschuss auf. Die weiteren Vorstandsposten blieben davon unberührt. Um den ursprünglichen Wahlrhythmus beizubehalten, wurde ergänzend beschlossen, die Amtsperiode der Neubesetzungen auf ein Jahr zu beschränken. In der nächsten Generalversammlung 2019 steht mithin wieder das komplette Vorstandsgremium zur Wahl.Vor diesen personellen Veränderungen legte der bis dato amtierende Schützenmeister Erwin Graml seinen letzten Rechenschaftsbericht ab. Er verwies abermals auf vielfältige Aktivitäten im vergangenen Jahr. Etwa die Fahnenabordnungen bei kirchlichen Festen und die repräsentative Teilnahme an Veranstaltungen anderer örtlicher Vereine, etwa dem Dorfpokal im Eisstockschießen oder der Feier des 110-jährigen Bestehens des Burschenvereins 07 Raigering. Graml lobte zudem das Interesse an internen Veranstaltungen. Angefangen bei der Winterwanderung, über das Faschingsschießen, den Bockbierabend, ein Freundschaftsturnier gegen die SV-Eisstocksparte, den Kirwabesuch, das Herbstauftaktschießen und die Königsproklamation bis hin zum Glaskugelschießen und der Weihnachtsfeier.In ihren Berichten zählten Schießleiter Raimund Otte und Damenleiterin Brigitte Reng nicht nur die üblichen schießsportlichen Aktivitäten der Mitglieder auf, sondern gingen auch auf bedeutsame Erfolge etwa der ersten Mannschaft im Rundenwettkampf 2017/18, der zwei aufgelegt schießenden Teams oder beim Gau-Damenwanderpokal ein. Hervorgehoben wurden vor allem die zum Teil deutlichen Leistungssteigerungen bei allen drei Mannschaften. Zudem gab Kassier Michael Mulzer seinen Bericht über Einnahmen und Ausgaben ab.Als erste Amtshandlung überraschte nach den nötig gewordenen Wahlen der neue Schützenmeister Michael Mulzer seinen Amtsvorgänger Erwin Graml und dessen Ehefrau Irene Graml mit der Ernennung zu Ehrenmitgliedern. Das ist die höchste Auszeichnung, die der Verein vergeben kann. Der Schützenmeister würdigte die Verdienste und das Engagement der beiden und dankte ihnen mit Ehrenurkunden für die zusammen fast 50-jährige Funktionärstätigkeit als Ehepaar. Beide, so Mulzer, hätten "auf ihre Art und Weise die Schützengesellschaft mit geprägt". Die Versammlung schloss sich mit stehenden Ovationen an.Abschließend wurden die Vereinsmeister geehrt. Bei den frei stehenden Schützen sicherte sich das Ehepaar Klara und Michael Mulzer jeweils den Titel, während bei den aufgelegt Schießenden Ignaz Binner und Traudl Hösl die Nase vorn hatten.