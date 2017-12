Internet-Video kündigt Überraschung für Passanten in der Altstadt an

Was passiert da in der Altstadt? Seit dem Wochenende kursiert im Internet ein Videoclip, der eine besondere Aktion für Sonntag, 17. Dezember, ankündigt. Angeblich steht an diesem Tag irgendwo in der Fußgängerzone ein großer, roter Knopf zum Drücken.

Die Autoren des Filmes machen ein großes Rätsel daraus, was geschieht, wenn jemand diesen Knopf drückt. Ein Interview mit Alexander Viebig (22), der das Video online gestellt hat.Alexander Viebig: Verraten wird nix. Aber ich will Ihnen ein bisschen auf die Sprünge helfen. Es schadet nicht, sich am Sonntag so zwischen 16 und 18 Uhr in der Nähe des Weihnachtsmarktes aufzuhalten.Irgendwann steht da dieser roter Buzzer. Und wenn den jemand drückt, dann passiert was. Was Schönes. Wir hoffen, dass sich jemand traut, den Knopf zu betätigen.Das ist ein kleines Team junger Leute, die in ihrer Freizeit einfach etwas ausprobieren wollen. Ich bin beruflich Filmproduzent und meine Freunde interessieren sich dafür und haben tolle Ideen. Da ergibt sich das.Das soll heißen, dass wir den Alltag für die Menschen einen kleinen Moment etwas spannender und bunter machen wollen.Wer sich darauf einlässt sollte sich auf eine vorweihnachtliche Überraschung einstellen - mit durchaus kulturellem Wert.