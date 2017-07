Es geht um Intrigen, Macht, Tod, Affären, Freunde und Feindschaften: Game of Thrones ist eine der weltweit erfolgreichsten Serien. Die Fans warten sehnsüchtig auf die Ausstrahlung der siebten Staffel, deren Start für Sonntag, 16. Juli, angekündigt ist. Vier Studenten aus Amberg versüßten jetzt die Wartezeit.

Spiel gewonnen

Man nehme vier Experten für die Fantasy-Serie, die sich mit Filmproduktionen auskennen. Fertig ist die ideale Mischung, die man braucht, um das Intro der Serie auf die Altstadt umzumünzen. Zu Beginn von Game of Thrones wird die fiktive Welt der Kontinente Westeros und Essos gezeigt, in der das Spiel um den Thron ausgefochten wird. Baustein um Baustein erheben sich monumentale Gebäude aus dem Boden, Verbindungen greifen wie Zahnräder ineinander, die Landschaft wirkt wie das komplexe Innenleben eines mechanischen Gerätes.Im Stil dieser Machart erweckten Moritz Hagemüller (25), Julian Fröber (21), Max Wichmann (25) und Lukas Buckel (23) die Altstadt von Amberg zum Leben. Sie nannten es Game of Amberg. "Die Bauwerke hier geben schon was her", sagte Lukas Buckel, der aus Bad Tölz stammt und auch die Idee dazu hatte. Mit Hilfe der 3D-Grafiksoftware Cinema 4D animierten die Studenten der Fachrichtung Medienproduktion und Medientechnik an der OTH das Rathaus, die Stadtbrille, den Mariahilfberg oder das Maltesergebäude. Der Computer rechnete für den 1:54-Minuten-Clip 420 Stunden. "Wir waren so in Vorfreude auf die siebte Staffel von GoT", begründeten sie ihre Motivation. "Wir haben sogar alle zehn Bücher gelesen", sagte Julian Fröber, der in Hohenberg an der Eger aufwuchs.Ihre Faszination für Game of Thrones begann lange bevor sie sich kennenlernten. Ihre Wege kreuzten sich erst im gemeinsamen Studiengang in Amberg. Wichmann stammt aus Rosenheim, Hagemüller aus Deizisau bei Stuttgart. Die vier entdeckten schon als Kinder ihre Faszination für Kamera und Film. Bislang realisierten sie 25 Projekte, darunter den Imagefilm für die Wasserwacht Bayern oder eine Doku über Vertriebene. Am 28. Juli 2016 gründeten sie die Firma Oakstone Productions, der Name entstand in Anlehnung an ihre vorherigen Wohnungen im Eichenforstgäßchen und der Steinhofgasse. Sie mieteten ein Büro in der Kasernstraße an, absolvierten einen Existenzgründungskurs bei der IHK und stehen derzeit vor der Bachelor-Arbeit, in Planung ist der Master. Ihre Auftragsbücher sind voll. "Damit wir davon leben können, müssten wir noch einen Zahn zulegen", sagte Hagemüller. Eines der nächsten Projekte ist die Dokumentation der Ausgrabungen am Bürgerspitalgelände. Dort gibt es den Königshof dann real.

Angemerkt von Andrea Mußemann

Die Filmproduktionsfirma Oakstone Productions ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie Win-win-win-Situationen funktionieren. Die Jungs profitieren vom Studiengang, die Hochschule vom Engagement ihrer Studenten, die Stadt Amberg wiederum von der Professionalität der Filmemacher. Und so entsteht ein kleines, aber feines Netzwerk an Ü20-Machern. Ihr frischer Wind, den sie über die alten Stadtmauern blasen, tut richtig gut.andrea.mussemann@oberpfalzmedien.de