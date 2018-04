Im 185. Jahr ihres Bestehens hat sich die Knappschaftskapelle nach einigen personellen Veränderungen in der musikalischen Betreuung der Orchester wieder konsolidiert. In der Jahreshauptversammlung rief der scheidende Vorsitzende Norbert Füger zur Mitgliederwerbung auf, um die Abgänge auszugleichen.

Ehrungen Letzter Akt für den scheidenden Vorsitzenden Norbert Füger war die Ehrung verdienter Mitglieder. Urkunden für zehnjährige Zugehörigkeit erhielten Alexander Schmidt, Christian Hecht, Verena Wießmet, Heidemarie und Dr. Richard Hummel, für 45 Jahre Herbert Wawersig. Für 50 Jahre Gesamtmitgliedschaft zeichnete Füger Karl Prusko aus, der als Posaunist ins Orchester eintrat, Schriftführer, Kassier und Revisor war und seit über 20 Jahren das Amt des Notenwarts zuverlässig ausübt. Verhindert war Xaver Schindler, dem die Urkunde für 20-jährige Fördermitgliedschaft nachgereicht wird. (usc)

In der Kapelle herrscht Zusammenhalt. Dies kam bei den fälligen Neuwahlen zum Ausdruck. Nach drei Amtsperioden, sprich nach neun Jahren als Vorsitzender, stellte sich Norbert Füger nicht mehr zur Wiederwahl. Die Mitgliederversammlung wählte Franz Koholka zu seinem Nachfolger - einstimmig, wie auch die anderen Mitglieder des Vorstands. Eine außergewöhnliche Ehrung durfte Karl Prusko erfahren: Er gehört dem Verein seit 50 Jahren an und bekleidete seitdem mehrere Ehrenämter.In seinem Jahresbericht bedauerte Füger, dass dem Verlust von 19 Mitgliedern nur ein Zugang von sechs neuen entgegen steht. Den Altersdurchschnitt für die Aktiven bezifferte Füger auf 29 Jahre, im Vorjahr 27. Aktuell habe der Verein 47 Kinder und Jugendliche, in Ausbildung 18. Bei den Mitgliederzahlen bewege sich die Kapelle auf dem Niveau von 2014, berichtete Füger. 2017 war ein Jahr der Veränderungen. Mit Valery Lapko erhielt das große Orchester einen neuen Dirigenten mit neuem Stil und Anspruch. Im Nachwuchsorchester gab es laut Füger einen zweimaligen Dirigentenwechsel. Ein Verlust war wohl das Ausscheiden der Blockflötenausbilderin Jaqueline Böhm, wie Füger bedauerte. Füger: "Damit kam dem Verein eine herausragend gute Lehrerin abhanden, durch deren Hände Generationen unserer Musikschüler gegangen sind." Mit Lisa-Marie Holzschuh habe das Orchester eine Nachwuchsdirigentin der Spitzenklasse verloren. "Ihr letzter großer Auftritt mit unserem Nachwuchsorchester war fantastisch", schwelgte Füger in Erinnerungen. "Nachdem zeitweise Kataryna Menges einsprang", so Füger, "konnten wir mit Moritz Rothmeier einmal mehr eine qualifizierte Nachfolge sicherstellen. Noch dazu aus unseren eigenen Reihen", so Füger.Mut machen Füger die Kinder und Jugendlichen in der Instrumentalausbildung und im Nachwuchsorchester. Der Zusammenhalt unter den Jugendlichen sei gut. "Wir werden auch heuer wieder beim Kinderfest auf dem LGS-Gelände versuchen, Kinder für unseren Verein zu begeistern", kündigte Füger an. Dirigent Valery Lapko nannte das Jahreskonzert den Höhepunkt des Jahres. "Alle Hindernisse und Probleme, die uns im Wege standen, wurden gelöst", betonte er und lobte Norbert Füger für sein Engagement und sein Organisationstalent. Aus dem Bericht von Moritz Rothmeier für das Nachwuchsorchester ging hervor, wie schwer der Weggang von Lisa-Marie Holzschuh zu "verdauen" war. Nach einem Hinweis auf das solide Wirtschaften im Verein, das im Nachgang auch die Schatzmeisterin Kerstin Dunkel verdeutlichte, blendete Füger kurz zurück auf seine neunjährige Amtszeit als Vorsitzender. Aus beruflichen und privaten Gründen bat er um Verständnis dafür, dass er für eine vierte Amtszeit nicht mehr zu Verfügung stehen, er aber weiterhin mit viel Herzblut an der Knappschaftskapelle hänge werde."Dass wir ein starker Verein sind, habe ich oft persönlich erfahren", versicherte Füger. "Es zeigt sich auch daran, dass wir Leute unter uns haben, die bereit sind, sich ehrenamtlich zu engagieren". Einstimmig folgte die Versammlung seinem Vorschlag. Die neue Führungsmannschaft: 1. Vorsitzender Franz Koholka, 2. Vorsitzender Karlheinz Brandelik, 1. Schriftführerin Martina Kott, Vertreter Frederik Maiwald, Kassier Kerstin Dunkel, Vertreterin Daniela Sperlich, Beiräte Walter Sperlich, Gerald Mössner, Rechnungsprüfer Wolfgang Bäumler und Klaus Pfitzner.