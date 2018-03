Kontinuität an der Vereinsspitze ist den Mitgliedern des SC Germania viel wert. Bei den Neuwahlen bestätigen sie den bisherigen Vorstand um Vorsitzenden Alfred Scherm im Amt. Und auch ums Geld ging's.

SC Germania 1. Vorsitzender: Alfred Scherm



2. Vorsitzender: Oliver Raschke



3. Vorsitzender: Alfons Schwab



Kassier: Evi Prüll



Stellvertreter: Daniel Schmidt



Schriftführer: Robert Trettenbach



Stellvertreter: Verena Scherm



Beisitzer: Florian Danzer , Stefan Jokiel , Günter Prüll , Manuel Scharl , Bastian Walentek



Kassenprüfer: Christoph Kustner und Jochen Kamm



Ehrenamtsbeauftragter: Winfried Schulz



Pressewart: Tobias Neudecker

Amberg. (tne) "Wir sind als Verein gut aufgestellt und haben in den vergangenen Jahren vieles weiterentwickeln können", freute sich Alfred Scherm bei der Hauptversammlung. Aktuell zählt der Sportclub 471 Mitglieder. Davon spielen 164 Kinder und Jugendliche Fußball. Dies sei extrem wichtig für die Zukunft des Vereins, erklärte der Vorsitzende, denn diese Arbeit zeichne Germania aus. Sie mache es möglich, dass immer noch kein einziger Spieler der Herrenmannschaften bezahlt werden muss und dennoch Kreisligafußball gespielt werden kann.Scherm ging zudem auf die gesellschaftlichen Höhepunkte ein. Exemplarisch nannte er das Sommer- und Weinfest sowie den Adventsmarkt. Größter Programmpunkt sei natürlich die 70-Jahr-Feier mit dem Gastspiel des FC Sternstunden gewesen.Laut Fußballabteilungsleiter Markus Neudeck haben die Germanen im vergangenen Jahr ein Auf und Ab erlebt. Nach den fünften Plätzen in der Kreisliga und der A-Klasse endete die Zusammenarbeit mit den Trainern Thomas Ficcara und Stefan Hensel. Zur aktuellen Saison übernahmen Jens Matthies und Stefan Jokiel. Der Erfolg sei aber ausgeblieben und so folgte auch die Trennung von Jens Matthies. Stefan Jokiel fungiert nun bis zum Ende der Saison als Trainer beider Mannschaften, ehe im Sommer Jakob Kohler die A-Klassenmannschaft übernehmen wird. Ziel sei jeweils der Klassenerhalt.Jugendleiter Markus Nissler informierte die Versammlung über die aktuelle Situation der von ihm geführten Abteilung. Aktuell stellen die Germanen ein G-Team, zwei F- und E-Juniorenmannschaften sowie D-, C- und B-Junioren. Die A-Junioren mussten, da keine eigene Mannschaft gestellt werden konnte, an den SV Raigering ausgeliehen werden.Gymnastikabteilungsleiterin Ingrid Kätzlmeier erklärte, dass die Sparte aktuell 59 Mitglieder zählt. Es werden derzeit wieder zwei Kurse (Damengymnastik und Fit for Fun) angeboten. Im vergangenen Jahr legten zudem fünf Mitglieder das goldene und zwei das silberne Sportabzeichen ab.Bei den anschließenden Neuwahlen wurde die bisherige Vorstandsriege nahezu einstimmig ein ihren Ämter bestätigt. Ebenfalls in ihren Ämtern bleiben die jeweiligen Spartenleiter: Markus Neudeck und Julian Stiegler (Fußball), Markus Nissler und Michael Mutzbauer (Jugend), Markus Wiehrl (Alte Herren), Ingrid Kätzlmeier (Gymnastik) und Rosi Mutzbauer (Kegeln). Auf Antrag des Vorstands beschlossen die Mitglieder, für die aktiven Fußballer im Herrenbereich einen Spartenbeitrag von 36 Euro einzuführen. Abschließend blickte Alfred Scherm voraus. So soll auch in diesem Jahr die Infrastruktur des Vereinsgeländes weiter verbessert und ein Ballfangzaun am Trainingsplatz errichtet werden. Zudem soll heuer die Umrüstung der Flutlichtanlage auf LED-Technik folgen. Zudem werde aktuell geprüft, ob auch der A-Platz mit einer Flutlichtanlage ausgestattet werden kann.