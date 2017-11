Josef Halemba bei Wettkampf in Karmensölden treffsicherer als die Konkurrenz

Karmensölden. Da wäre wohl so mancher Verein froh, wenn er für sein Königsschießen die Anzahl an Schützen zusammenbrächte, die sich am immer beliebter werdenden Bürgerschießen der Gesellschaft Freischütz Karmensölden beteiligten. Drei Mannschaften waren gemeldet: die Siedler aus Speckmannshof und aus Schäflohe sowie die Feuerwehr Karmensölden. Insgesamt gab es 42 Bewerber für den Titel Bürgerkönig.

In der Vereinswertung gewann der Siedlerbund Schäflohe mit 222,7 Ringen vor dem Siedlerbund aus Speckmannshof (209,3) und der Feuerwehr (202,2). In der Meister-Kategorie lagen drei Schützen aus Schäflohe vorne: Josef Halemba (46,3 Ringe) sowie Werner Micko und Holger Schmidt (je 43,6). Bei der Jugend siegte Patricia Schwarz (45,7) vor Merle Dronzella (41,1) und Isabella Schwarz (36,9).Neuer Bürgerkönig ist Josef Halemba (Schäflohe) mit einem 30,4-Teiler. Auf den weiteren Rängen folgten Barbara Müller (63,0) und Julius Thorwald (70,8), beide Speckmannshof.