Junge Mitarbeiter der Sparkasse haben für 18 Flüchtlingskinder im Vor- und Grundschulalter in Zusammenarbeit mit der Freiwilligenagentur einen Erlebnistag organisiert. Eine Station war die Tierauffangstation in Kümmersbuch, wo Josef Weiß durch seine Greifvogel-Voliere mit Adlern, Falken, Bussarden, Uhus und Geiern führte. Um die Mittagszeit bewirtete die Sparkasse die Kinder und ihre Eltern. Am Nachmittag stand eine Walderkundung am Mariahilfberg auf dem Programm, es folgte eine ungezwungene Spielstunde. Organisationstalent konnten die jungen Bankkaufleute beweisen, denn fast 20 Kinder aus einem anderen Kulturkreis zu bändigen, war eine logistische Meisterleistung.

Eine Spende in Höhe von 200 Euro erhielt Josef Weiß für seine Tiere. Und an die Freiwilligenagentur überreichten die Nachwuchsbanker 1500 Euro.