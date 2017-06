Das Abenteuer hat begonnen – mit Sonnenschein, Gewitter und heftigem Gegenwind. „Es war eine schön zu fahrende Strecke“, berichtet Karlheinz Weigl (64) über seine erste Tagesetappe. „Aber es herrschte größtenteils strammer Gegenwind. Ist zwar alles flach dort, ich bin aber gefühlte 123 Kilometer bergauf gefahren.“

Der Dietersberger hat an Fronleichnam seine große Deutschland-Tour gestartet. Weigl will in zwölf Tagen vom tiefsten Punkt der Republik in Schleswig-Holstein bis zum höchsten, der Zugspitze, radeln (www.onetz.de/1758650). „Anfangs war es sonnig und schön, vor Finkenwerder fing es zu regnen an später kamen noch Gewitter hinzu“, erzählt Weigl über den ersten Tag auf dem Sattel. Übernachtet hat er in seinem Zelt an einem idyllisch gelegenen Baggersee bei Neu Wulmstorf (Kreis Harburg, Niedersachsen). Jetzt geht es weiter über Buchholz in der Nordheide nach Soltau, Bad Fallingbostel und Hannover.