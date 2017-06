Ammersricht. Anlässlich der Tatsache, dass die 1947 Geborenen heuer 70 Jahre alt werden oder bereits sind, wurde ein Klassentreffen dieses Jahrgangs angeboten. Es war damals die erste Klasse, die in die neugebaute Ammersrichter Schule eingeschult wurde. Nach vielen Monaten Nachforschungen stellten die Organisatoren fest, dass nicht mehr alle kommen können. Viele sind bereits verstorben. Einige waren aus privaten oder gesundheitlichen Gründen verhindert. Mit den ehemaligen Klassenkameraden, die teilweise von weither angereist kamen, gab es in der Bergwirtschaft auf dem Mariahilfberg ein gemütliches Beisammensein. Die Lausbuben von einst nutzten die Gelegenheit, um ins Gespräch zu kommen und Erinnerungen an die gemeinsame Zeit in der Ammersrichter Schule auszutauschen.