Manche haben offenbar richtig Spaß dabei: Unter den bisher rund 50 Teilnehmern am Gewinnspiel zum AZ-Adventskalender sind einige, die tatsächlich jeden Tag mitmachen. Fast alle Einsender haben die gestellten Aufgaben richtig gelöst - und genau die Stelle gefunden, an der sie ihr Selfie machen sollten.

Ihre Adventsserie über die Amberger Altstadt-Straßen in der Zeitung und im Onetz hat die AZ-Redaktion in diesem Jahr mit einem Gewinnspiel verknüpft: Jeden Tag sind die Leser aufgerufen, in der gerade vorgestellten Straße ein Foto von sich zu machen, auf dem außerdem ein bestimmtes Motiv zu sehen sein soll, das nur dort zu finden ist: Dieser Foto-Auftrag wird in einem Rätselhinweis verpackt. Im Losverfahren wird dann unter allen richtigen Einsendungen täglich ein Überraschungspäckchen vergeben.Monika Weber aus Kümmersbruck war die Erste, die ein Adventskalender-Packerl ergattert hat: Sie sei heimatkundlich sehr interessiert, hat sie der Redaktion verraten - und sie wusste sogar, wo die Iberlgasse ist: Das, berichtete sie lachend, sei eine Frage in der Ortskundeprüfung gewesen, die sie vor 30 Jahren als Taxifahrerin machen musste.Monika und Helmut Dietze, zwei Amberger, die ebenfalls schon Losglück hatten, sind als Team auf AZ-Fotosafari - "wenn nichts dazwischenkommt" auch täglich, wie Helmut Dietze verrät. Und seine Frau fügt hinzu, dass sie durch die Serie manches über ihre Heimatstadt erfahren hätten, was sie noch nicht gewusst hätten. Christian Scheibl war ein "Zufalls-Teilnehmer", wie er sagte. Er verfolgt die Serie im Onetz mit: "Interessant, was man da alles erfährt", meinte der Amberger und bekannte: "Ich wusste gar nicht, dass es eine Entengasse gibt."Beim Gewinnspiel machte er dann aber eher zufällig mit. Als er mit einer Kollegin in der Mittagspause an der AZ-Mauer vorbeikam, die das Foto-Motiv dieses Tags war, fiel ihm ein, dass er am Morgen davon gelesen hatte: "Dann mach doch einfach mal ein Selfie", empfahl die Kollegin - und prompt wurde genau dieses Bild aus dem Lostopf gezogen. Am 12. Dezember gab es ausnahmsweise sogar 42 Gewinner: Zwei dritte Klassen der Dreifaltigkeits-Grundschule haben bei einem Ausflug in die Stadt die Rätselaufgabe richtig gelöst.___AZ-Adventskalender/Bildergalerie im Internet: