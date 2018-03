Ehrungen 10 Jahre



Irma Resch, Nicklas Ril, Natalja Käfer, Viktor Dill, Waldemar Taach, Rubin Findling, Paulina Haffner und Oliver Joner



15 Jahre



Lena Becker, Yousef Eisaback und Peter Wilhelm



20 Jahre



Maria Spendrup



25 Jahre:



Anna Bierl



35 Jahre:



Herbert Bauderer, Josef Grundler, Elisabeth Zintl, Jürgen Bisani

Das Wetter war es, das den Kleingärtnern der Anlage Am Anger 1 im vergangenen Jahr mehr als nur einmal einen dicken Strich durch die Rechnung machte. Da sagte Vorsitzender Jürgen Bisani bei der Mitgliederversammlung. Aufgrund der warmen Witterung wurde die Wasserversorgung bereits Mitte April geöffnet. Wie sich später herausstellte, war der Termin zu früh gewählt, da der starke Nachtfrost in der letzten Aprilwoche und Anfang Mai große Schäden am Versorgungssystem verursachte. Es bedurfte laut Jürgen Bisani eines "großen finanziellen- und arbeitstechnischen Aufwands, die Schäden zu beseitigen".

Mit dem Ertrag können die Mitglieder zufrieden sein, wenn auch der Frost im April und Mai eine reiche Obsternte zunichte gemacht hat. Das geplante Gartenfest musste zweimal verschoben und beim dritten Termin abgesagt werden, da am 18. und 19. August Sturmtief Xavier auch über die Region hinwegfegte. Zwar blieb Amberg weitgehend verschont, "aber die aufgebauten Zelte hätten den Sturm nicht überstanden", vermutete der Vorsitzende. Im vergangenen Jahr wurden 13 Parzellen an vorwiegend junge Familien übergeben. Die Vorgänger hatten laut Bisani aus alters -, gesundheitlichen- oder beruflichen Gründen ihre Fläche jeweils aufgeben müssen. Derzeit sind noch drei Parzellen frei.Der Vorsitzende ließ wissen, dass im vergangen Jahr drei Weiterbildungen angeboten wurden. Anfang Juli informierte Fachberater Werner Huber die Kleingärtner über den perfekten Sommerschnitt an Obstgehölzen. Im September stand eine Sanitäts-Weiterbildung auf dem Programm. Im Oktober lautete das Vortragsthema "Unser Gartenboden". Hier ging es um die richtige Nährstoffzugabe. Die Gemeinschaftsarbeiten beschränkten sich laut Bisani auf die Pflege der Anlage und die Erhaltung der vereinseigenen Flächen, Einrichtungen und Gebäude. Als Vertreter des Stadtverbandes sprach Werner Huber Grußworte und referierte über die richtige Düngung und Bearbeitung des Gartenbodens. Er riet dazu, die Erde alle drei bis fünf Jahre in einem Labor auf Nährstoffe und Humusgehalt untersuchen zu lassen. Danach informierte Huber über das neue Abwasserschutzgesetz.Auf der Tagesordnung stand auch die Wahl eines Kassenprüfers. Robert Bauer stellte sich zur Verfügung und wurde einstimmig gewählt. Ehrungen treuer Mitglieder rundeten das Treffen der Kleingärtner ab.