Aus den Reden der Ehrengäste "Wir sind enorm frisch geblieben", fügte OB Michael Cerny seiner Gratulation. Es gelte nicht nur stolz auf das 100-jährige Bestehen zu sein, sondern auch auf die engagierten Mitglieder. Neben dem Gemeinschaftssinn hob der auch den ökologischen Aspekt der Gartenanlage als grüne Lunge der Stadt hervor. Stadtverbandsvorsitzender Rudolf Pitroff richtet seinen Dank an alle Vereinsvorsitzenden. Siegfried Gröger, Vertreter des Landesverbands der Kleingärtner, sagte: "100 Jahre Bestand bedeutet, dass viele Generationen mit Energie und Durchhaltewillen den Erhalt der Anlage geprägt haben." Die wichtigsten Funktionen der Kleingartenvereine seien der gelebte Gemeinschaftsgedanke und die Fähigkeit zur Integration, denn viele der Pächter seien deutschstämmige Übersiedler aus der ehemaligen Sowjetunion. Gröger würdigte die Leistung des Vorsitzenden Peter Donhauser mit Urkunde und Ehrenteller. Grußworte kamen zudem von den Landtagsabgeordneten Harald Schwartz und Reinhold Strobl, von Martin Seibert (Vorsitzender SPD-Stadtverband) und Gartenkreisfachberaterin Michaela Basler, die dem Jubelverein auch im Namen des Landrats gratulierte. Es folgten Reden von Stefan Birner, Vorsitzender des Kaninchenzuchtvereins B 742 Amberg und Umgebung, sowie Vertretern der anderen Amberger Kleingartenanlagen. (ads)

Am Anfang ging es um Kleintierhaltung und Eigenversorgung in Kriegszeiten. Das war vor 100 Jahren. Mittlerweile ist die Kleingartenanlage "An der Vils" eine Art Naherholungsgebiet.

Amberg. (ads) Ganz im Zeichen dieses Jubiläums stand das traditionelle Sommerfest. Wenn der Verein auch Höhen und Tiefen in seiner Geschichte erlebt hat, so genossen der Gemeinschaftssinn der Gartler und der ökologische Aspekt der Anlage für die Stadt doch stets einen wachsenden Stellenwert. Zum Festakt kamen zahlreiche Ehrengäste. Die Raigeringer Musikanten spielten zur Unterhaltung der vielen Gäste auf.Die Eröffnung übernahm Vorsitzender Peter Donhauser, der das Wort Ehrenvorsitzendem Werner Daschner überließ. Dieser unternahm einen Streifzug durch die Chronik des Jubelvereins und gab einen aufschlussreichen Einblick in die Geschichte der Gartler "An der Vils". Bereits 1905 war der Kaninchenzuchtverein B 742 gegründet worden, dem sich 1917 der neue Gartenbauverein anschloss. Wenn sich auch 1939 der Gesamtverein in Kaninchenzucht und Kleingartenverein spaltete, sind beide Vereine in der Anlage "An der Vils" geblieben. Daschner ging auf die Änderung des Zwecks der Gartenanlage ein, der sich von der reinen Tierhaltung über die Eigenversorgung bis zur Erholung in der Freizeit gewandelt hat. Der Bau der Wasserleitung war laut Daschner in den 70er-Jahren ein großes Projekt. In dieser Zeit hatte auch die Nachricht von der Planung des Freibads für Furore bei den Gartlern gesorgt, die zugunsten des Hocko auf ein Areal bei Köfering hätten umziehen sollen. Nachdem der Stadtrat die Pläne zugunsten der Gartler mehrheitlich abgelehnt hatte, wurde bei den Gartlern ein Motivationsschub ausgelöst, der Anfang der 80-Jahre zum Bau des Vereinsheims führte, bei dem die Vereinsmitglieder eine Menge Eigeninitiative bewiesen. In den 80er-Jahren wurde die Anlage auch mit Strom ausgestattet. In den 90er wurde das Vereinsgelände in die damalige Landesgartenschau integriert. Auch die Kanalisation am Schießstätteweg wurde seinerzeit erneuert. Damals hätten die Gartler beides mit wenig Begeisterung gesehen, heute werde die Einbindung in die Schau als Glücksfall gewertet.Durch die Beteiligung am staatlichen Förderprogramm "Lokales Kapital für soziale Zwecke" wurde die Anlage laut Daschner beispielsweise durch eine behindertengerechte Gestaltung aufgewertet. Mit Stolz erinnerte der Ehrenvorsitzende an die Auszeichnungen in Gold 2009 beim Bayerischen Landeswettbewerb und beim Bundeswettbewerb 2010.Werner Daschner wörtlich: "Wir haben eine der schönsten und modernsten Gartenanlagen in Bayern, die es zu erhalten gibt", so sein Appell an die Mitglieder und Pächter.