Treue und aktive Mitglieder sind der Garant für Kontinuität im Vereinsleben. Die Kleinraigeringer Schützen können mit beidem aufwarten.

Ehrungen, Auszeichnungen, Titel Verdienste gewürdigt



Für 25 Jahre Vereinszugehörigkeit und besondere Verdienste wurden die Ehrennadeln des Oberpfälzer Schützenbundes (OSB) sowie Deutschen Schützenbundes (DSB) an Johann Donhauser verliehen. Karl-Heinz Gerber erhielt eine Auszeichnung des OSB und DSB für 40 Jahre Vereinszugehörigkeit und besondere Verdienste (Wettkampfschütze, Sportleitung, Fahnensektion).



Hilde Wiesgickl wurde das Goldenes Ehrenzeichen des OSB für langjährige Vereinszugehörigkeit (über 50 Jahre) und besondere Verdienste verliehen. Hans Donhauser erhielt Auszeichnungen des OSB und DSB für 60 Jahre Vereinszugehörigkeit und besondere Verdienste.



Die Silberne Verdienstnadel des OSB ging an Marion Berschneider, die derzeit amtierende Damenleiterin. Michael Klier erhielt die Goldene Verdienstnadel des OSB für verdienstvolle Mitarbeit in der Sportleitung und als Wettkampfschütze. Das DSB-Verdienstkreuz am Band in Silber ging an Brigitte Koller für besondere Verdienste im Schützenwesen des OSB (seit 1986 im Verein aktiv, besonders in der Jugendarbeit.



Sportliche Titel



Bei der Preisverleihung des Glaskugel-Schießens bekam jeder Schütze einen Gewinn. Die ersten Plätze: 1. Adrian Streber, 2. Hans Donhauser, 3. Marco Billert. Meister-/Glückscheibe Schützenklasse : 1. Werner Wiesgickl (39,69-Teiler, T.), 2. Robert Seel (98, 94 Ringe, R.), 3. Brigitte Koller (48,50 T.). Meister-/Glückscheibe Jugend: 1.Tim Streber (107,04 T.), 2. Maximilian Spies (83 R.), 3. Marco Billert (119,03 T.).



Vereinsmeister 2017, Luftgewehr, Jugend: Tim Streber (347 R.), Marco Billert, Adrian Streber. - Herren 1: Kevin Franke (373 R). - Herren 4: Eberhard Donhauser (373 R.). - Damen 1: Michaela Nübler (380 R.). - Damen 2: Marion Berschneider (365 R.). - Luftpistole, Herren 1: Manuel Birner (354 R.). - Herren 2: Hubert Donhauser (340 R.), Marcus Beier.

Raigering. Die Schützengesellschaft Kleinraigering hat ihren Jahresabschluss gefeiert. Nach ihrer Begrüßung sprach Schützenmeisterin Michaela Nübler den am Glaskugel-Schießen teilnehmenden 62 Schützen ihren Dank aus. Dabei waren die Jugendlichen mit 14 Schützen wieder stark vertreten. Nach Liedern, musikalischer Begleitung von Andreas Nübler und Werner Koller sowie Weihnachtsgeschichten von Helga Donhauser, Manuel Birner und Markus Böhm kam man zu den Höhepunkten des Abends - Ehrungen. Oberschützenmeister Markus Böhm betonte in diesem Zusammenhang, dass der Zusammenhalt im Verein offenbar ein Garant für langjährige Mitgliedschaften und Mitarbeit sei. Deshalb stünden an diesem Abend eine ganze Reihe von Ehrungen, Auszeichnungen und Titelvergaben an.