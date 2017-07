Der Kneippverein geht nicht nur im Wasser, sondern auch neue Wege: Zum ersten Mal bot er eine Barfußwanderung durch das ehemalige Landesgartenschaugelände an. 25 Teilnehmer aus Amberg und Umgebung (zwei Teilnehmerinnen kamen aus Teublitz im Kreis Schwandorf) ließen sich darauf ein. Der Jüngste war laut Vorsitzender Evelin Hensel im Krabbelalter, die Älteste 87 Jahre alt. "Einfach öfter mal die Schuhe ausziehen und die verschiedenen Materialien über die Fußsohle ertasten", so begann laut Hensel der Einstieg am Sebastian-Kneipp-Platz mit Wassertreten und Aufwärmgymnastik beim Steine-Parcours. Weiter ging's auf die Wiese und zum Piratenspielplatz, wo der Sand wohltuende Abwechslung bot. Nach einer Verschnaufpause erreichten alle Teilnehmer barfuß wieder die Kneippanlage. Bild: Hensel