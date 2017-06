Auch wenn es sich um eine Rallye handelt, ein Auto wird nicht gebraucht. Für Samstag, 10. Juni, bieten die Amberger Spielplatz-Paten und die Kommunale Jugendarbeit von 11 bis 16 Uhr eine Spielplatz-Rallye an. Mitmachen können Kinder und Jugendliche alleine, mit Freunden oder mit ihrer ganzen Familie.

Der Wettbewerb eignet sich auch gut für einen Familienausflug und bietet die Möglichkeit, bisher unbekannte Spielplätze in der Stadt zu entdecken. Die Teilnahme ist ohne Anmeldung möglich und für alle Beteiligten kostenlos. Auf ausgewählten Amberger Spielplätzen warten Aufgaben und Rätsel darauf, gelöst zu werden. Alle diese Plätze sind gut mit dem Rad oder zu Fuß zu erreichen. Die Organisatoren haben in den Wettbewerb heuer folgende öffentliche Spielplätze einbezogen: Burschenweg in Raigering, Friedlandstraße, Ernst-Hermann-Straße, Magellanweg, Ecke Humboldtstraße, Dr.-Martin-Luther-Straße und Bereich Breslauer/Karlsbader Straße. Der Piratenspielplatz ist ab 16 Uhr besetzt.Als besondere Attraktionen sind die in den zurückliegenden Monaten erneuerten Areale am Burschenweg und der Piratenspielplatz in das Programm eingebaut worden. Für jeden besuchten Platz erhalten die Wettbewerbs-Teilnehmer einen Stempel auf ihrem Rallye-Pass. Ihn gibt es im Internet unter der Adresse www.ferienprogramm.amberg.de, Rubrik "Veranstaltung Spielplatz-Rallye", oder direkt vor Ort auf den teilnehmenden Spielplätzen. Ab drei Stempeln erhalten die Kinder beim Abschlussfest auf dem Piratenspielplatz einen Anerkennungspreis.