Beim Königsschießen der Raigeringer Hubertus- Schützen kämpfen alle Altersklassen um die begehrten Ehrentitel. Letztendlich sind es wieder langjährige aktive Schützen, die mit einem Schuss voll ins Schwarze treffen und jetzt die Gesellschaft für ein Jahr repräsentieren.

Raigering. (gth) Mit einem 168-Teiler wurde Irene Graml Schützenliesl. Ehrenmitglied Anton Rubenbauer kam auf einen 39-Teiler und sicherte sich den Titel des Schützenkönigs, nachdem er zuvor relativ häufig 1. oder 2. Ritter gewesen war. Der Liesl stehen Traudl Hösl (344-Teiler) als 1. und Irene Binner (347) als 2. Zofe zur Seite. Der König wird von 1. Ritter Marco Mulzer (153) und 2. Ritter Raimund Otte (179) unterstützt.Der Festtag begann traditionell mit einer von Pfarrer Eduard Groher zelebrierten Messe für die verstorbenen Mitglieder in der Pfarrkirche St. Josef. Zum gesellschaftlichen Teil im Vereinslokal war auch 2. Gauschützenmeister Stephan Brem gekommen. In seinen Grußworten lobte er die Kameradschaft und Geselligkeit bei Hubertus und bezeichnete das Königsschießen als Höhepunkt des Schützenjahres. Diese Tradition sollte weiterhin gepflegt werden.Brem zeichnete mit Schützenmeister Erwin Graml verdiente Mitglieder aus. Ehrennadel und Urkunde des Schützengaus erhielten für 40-jährige Mitgliedschaft Werner Eichermüller, Michael Mulzer und Reinhard Thomas. Irene Graml ist seit 50 Jahren dabei. Zudem wurde Hans Donhauser für seine 50-jährige Zugehörigkeit zum Verein geehrt. Schützenmeister Graml würdigte das Engagement der Geehrten. Sie haben alle Höhen und Tiefen des Vereinslebens miterlebt und haben die Gesellschaft auf ihre Art und Weise unterstützt.Beim obligatorischen Preisschießen auf Glück, Meister und Fest konnten sich neben den Wettkampfschützen auch einige Gelegenheitsschützen auf den vorderen Plätzen behaupten. Es ist in allen Disziplinen kombiniert (freistehend/aufgelegt) gewertet worden. Andreas Grabinger gewann mit einem 16-Teiler. Auf den weiteren Plätzen folgten Michael Mulzer, Ignaz Binner, Stephanie Wischert und Raimund Otte.Auf Meister wurden heuer zum ersten Mal zwei erste Plätze vergeben, da beide die absolut identische Ringzahl, auch bei den Nachkommastellen, geschossen hatten: Dieses Kunststück gelang Raimund Otte und Andreas Grabinger (100 Ringe). Es folgten Michael Mulzer, Ignaz Binner und Klara Mulzer. Bei diesen Wettbewerben gab es Geldpreise.Vom reichlich gedeckten Gabentisch konnten sich die Sieger auf die Festscheibe Sachpreise abholen, die von den Mitgliedern, Freunden und Gönnern gespendet wurden. Der Sieg ging in dieser Wertung an Anton Rubenbauer (47-Teiler). Er gewann vor Brigitte Reng, Andreas Grabinger, Michael Wischert und Ignaz Binner.Mit Dankesworten und einem Blumenstrauß wurden die bisherigen Würdenträger, Schützenliesl Sieglinde Eichermüller und Schützenkönig Siegfried Hiltl, verabschiedet. Mit dem Ehrentanz eröffneten ihre Nachfolger den geselligen Teil. Bei den Darbietungen der Hausmusik herrschte gute Stimmung.