Königswetter am Kindertag

Herbstdult? Läuft. So gut, dass nicht nur die Mädchen und Buben beim Kinder- und Jugendtag gute Laune hatten, sondern auch die Schausteller. Mit ermäßigten Preisen lockten sie am Mittwoch die Kleinen auf das Gelände.

Natürlich waren die beiden Kinderkarusselle traditionsgemäß die Attraktion bei den Jüngsten. Die etwas älteren Begleiter oder Geschwister hatten ihre Gaudi im Spaß-Labyrinth, Autoscooter oder im Wildwasser-Kanal. Wer am Mittwoch keine Gelegenheit hatte, die Rabatte auszunutzen, bekommt am Montag, 2. Oktober, eine zweite Chance: Zwischen 14 und 19 Uhr gibt es zwei Fahrten zum Preis von einer, informierte Gerhard Donhauser vom Landesverband der Marktkaufleute und der Schausteller. Donnerstag ist auf der Michaeli-Dult der Tag der Firmen, Behörden und Vereine. Reservierungen von Gesellschaftsboxen oder Tischen im Zelt sind telefonisch unter 4900-0 oder per Mail (acc@amberg.de) möglich. Bild: Steinbacher