Die Kolpingsfamilie hatte zu einem Fest in den Pfarrgarten des Pfarrheims von St. Martin eingeladen. Doch das Regenwetter ließ das Treffen zu Wasserspielen werden. Und so wurde die Feier kurzerhand in den Pfarrsaal verlegt. Doch das tat der guten Laune keinen Abbruch.

Zuvor hatte um 10.30 Uhr in der Basilika St. Martin ein Gottesdienst stattgefunden, den der neue Stadtpfarrer Thomas Helm zelebrierte. Viele fleißige Helfer, darunter auch Vorstandsmitglieder, hatten alles vorbereitet, damit die Gäste weder Hunger noch Durst haben mussten. Stellvertretender Kolpingvorsitzender Michael Koller freute sich laut einer Presse-Info, dass nicht nur der neue Stadtpfarrer von St. Martin, Thomas Helm, gekommen war, sondern auch Pfarrvikar Augustin Anthony.Zum Auftakt des weltlichen Teils des Festes schnitt Pfarrer Helm symbolisch einen bayerischen Spitzwecken an. Albert Meier und Angelika Loos sorgten für die musikalische Unterhaltung bei der Feier.