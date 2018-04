(bim) Eine Rekordteilnehmerzahl verzeichnete der Athletic-Club bei seinem Osterturnier im Bankdrücken. 25 Starter machten im fairen Wettkampf untereinander aus, wer den größten Schokohasen und Schinken mit nach Hause nehmen darf. Vor allem eine Frau war stark.

Petra Tschirsky brachte 70 Kilogramm zur Hochstrecke und konnte durch ihr geringeres Körpergewicht im Vergleich zur Carmen Hochholzer, die 75 Kilo schaffte, punkten. Den 3. Platz belegte Jennifer Brey (67,5 kg).Stärkster Jugendlicher war Florian Stubenvoll. Mit 120 Kilogramm setzte er sich gegen Patrick Sponsel aus Sulzbach-Rosenberg (97,5 kg) durch. Dritter wurde Sino Aiwas (65 kg). Bei den Junioren erhielt Tilman Märtl Bronze. Knapp an 90 Kilogramm gescheitert, musste er David Pimentel den Vortritt lassen, der diese Last nach oben brachte. Erster wurde Sebastian Salomo mit gedrückten 125 Kilogramm. Bei den Aktiven hatte Mario Groß gegen Sebastian Schmaußer keine Chance. Mit Humor nahm er das ungleiche Duell hin und verlor im direkten Vergleich mit 57,5:130 Kilogramm. Dass Groß nahezu 30 Kilogramm weniger wiegt, spielte letztendlich keine Rolle mehr.Die stärksten Athleten wurden bei den Alten Herren ermittelt. Markus Bauer war zwar mit 155 Kilogramm der Heber, der das schwerste Gewicht nach oben drückte. Der 16 Kilogramm leichtere Mike Boronkai vom SC Oberölsbach schaffte 145 Kilogramm und sicherte sich damit den Sieg. Altmeister Josef Seitz, ebenfalls vom SC Oberölsbach, drückte das gleiche Gewicht wie sein Teamkollege. Da er jedoch so schwer wie Bauer ist, belegte er Rang drei.