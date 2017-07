Ein Dorf im Ausnahmezustand: Zwei Tage wurde wieder kräftig Kirchweih in Krumbach gefeiert. Der Dorfverein hatte im Vorfeld deswegen alle Hände voll zu tun.

Bei optimalen äußeren Bedingungen stand Johannes der Täufer beim Patrozinium in der geschmückten Filialkirche St. Johann im Mittelpunkt. In seiner Predigt erinnerte der Raigeringer Pfarrer Eduard Kroher an das Wirken des Kirchenpatrons, der damals mit drastischen Worten die Menschen zur Umkehr, Hinwendung und zu einem neuen Leben nach den Weisungen Gottes aufrief.Der Geistliche stellte dabei auch die Frage, was Johannes wohl heute sagen würde, wenn er zurückkäme und leere Kirchenbänke sowie eine religiöse Gleichgültigkeit vorfinden würde. Die Liedertafel umrahmte den Gottesdienst. Die Leitung hatte Christian Farnbauer, der zwei Mann Verstärkung vom Männerchor Haselmühl erhalten hatte.Die Krumbacher haben wieder mit vereinten Kräften im Garten der Familie Lautenschlager ein kurzweiliges Fest auf die Beine gestellt. Geselligkeit wurde groß geschrieben. Die Tradition der Dorfkirchweih in Krumbach lebt also. Die Hoglbuachan sorgten am Samstag bis in die Nacht hinein für gute Stimmung. Überraschend erschien am Sonntagnachmittag trotz erheblicher gesundheitlicher Einschränkungen in der Beweglichkeit die Amberger Führungsriege mit Oberbürgermeister Michael Cerny und Bürgermeisterin Brigitte Netta. SPD-Fraktionsvorsitzende Birgit Fruth war als Krumbacherin ohnehin schon als Helferin im Einsatz. Am Ende waren sich die Organisatoren laut einer Pressemitteilung sicher: Einer Wiederholung steht weiterhin nichts im Wege.Der Dorfverein hat sich nach dem Kassensturz dazu bereiterklärt, 500 Euro an die Kirchenstiftung zu übergeben. Pfarrer Eduard Kroher und Kirchenpfleger Peter Zitzmann nahmen den Betrag dankend an und sicherten die Verwendung bei Außenputz-Sanierung mit Anstrich zu.