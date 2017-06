Auf dem Freigelände der Ostbayerischen Technischen Hochschule (OTH) in Amberg steigt am Freitag, 16. Juni, das Campusfest. Es gilt auch als inoffizieller Auftakt des Altstadtfestes an den beiden folgenden Tagen. Studierende des vierten Semesters Medienproduktion und Medientechnik, die unter der Leitung von Maximilian Kock (Professor für Audioproduktion) und Florian Haupt (Laboringenieur der Multimediastudios) das Campusfest organisieren, haben sich nicht lumpen lassen und ein Programm auf die Beine gestellt, das es ab 18 Uhr in sich hat. Neben kulinarischen Spezialitäten und einem vielfältigen Getränke-Angebot stehen Genießen und Feiern im Mittelpunkt. Die passende Livemusik liefert dazu unter anderem die Amberger Band Que Bobbo (Crossover aus Funk und Latin) und Remedy (Rock).

Aus Bamberg wird die Diesellok Dry Vapour anrollen und Hardrock vom Feinsten mitbringen. Den Abend eröffnet Clourful, der Eintritt ist frei.