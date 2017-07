Inklusion ist für sie weitaus mehr als nur ein Wort: Sozial und praxisnah mit gehandicapten Menschen zu arbeiten, das waren die Hauptbeweggründe für gemeinsame Unterrichtsstunden, die die Klassen 9 a und b der Luitpold-Mittelschule mit Mitarbeitern der Jura-Werkstätten Amberg-Sulzbach verbrachten.

Beide Gruppen hatten sich vorab bei einem Besuch der Schüler und von Fachlehrerin Annette Weber in den Jura-Werkstätten in Amberg kennengelernt. Bei diesem Treffen berichteten Mitarbeiter über ihre Tätigkeiten. Dazu gehören laut einer Pressemitteilung beispielsweise auch anspruchsvolle Arbeiten an Montageplätzen der CNC-Bearbeitungszentren. Nun gab es den Gegenbesuch in der Luitpold-Mittelschule.In Begleitung von Julia Stang kamen die Mitarbeiter aus den Jura-Werkstätten in den Unterricht. Sehr zur Freude von Rektorin Maria Schuller, die keinen Moment gezögert hatte als es darum ging, die bereits 2003 geschlossene Partnerschaft mit dieser Aktion neu zu beleben. In kleinen Gruppen, jeweils bestehend aus Schülern und Menschen mit Handicap, wurden internationale Köstlichkeiten zubereitet - ob süß oder pikant. Von polnischen Pirogen über italienischer Pizza bis zur Schoko-Torte reichte der Menüplan.