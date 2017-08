Manege frei am Dultplatz

Das Zelt steht schon: Der Circus Paul Busch macht von Freitag, 1., bis Montag, 4. September, auf dem Dultplatz Station. Vorstellungen sind am Freitag und Samstag jeweils um 16 und 19.30 Uhr, am Sonntag um 11 und um 15 Uhr sowie am Montag nur um 15 Uhr. Das Programm umfasst eine große Kamelkarawane, Pferde-Dressuren, eine Pony-Gruppe sowie Auftritte von Clowns und Artisten. Höhepunkt ist laut Pressemitteilung die spektakuläre Show mit dem US-Todesrad, "bei der keine Sicherung der Artisten möglich ist". Bild: Circus Busch