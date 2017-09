Amberg/Berlin. Musizierende Bayern in Dirndln und Lederhosen - so etwas fällt auf in Berlin. Erst recht, als die Musiker des Max-Reger-Gymnasiums am Eröffnungstag der 16. Deutsch-Chinesischen Jugendtage in Berlin beim Open-Air-Konzert in heimatlicher Kleidung auf ihren Streichinstrumenten und Flöten bayerische Walzer und Polkas zum Besten gaben. Kaum verwunderlich, dass Fotoapparate und Handys der etwa 200 chinesischen Gäste heftig klickten. Dazu gab es laut einer Pressemitteilung der Schule stürmischen Applaus, hier und bei den weiteren Konzerten, und viele neue Eindrücke: Die Reise des Streich- und Flötenorchesters des Max-Reger-Gymnasiums sei ein Erfolg gewesen.

Die Gymnasiasten waren vom Verein Fiake eingeladen worden, zusammen mit 200 chinesischen und einigen deutschen Jugendlichen aus dem Raum Berlin in drei Konzerten mitzuwirken. Mit einem Programm für Streicher und Schlagwerk bereicherten die MRG-Schüler das Angebot. Die Chinesen steuerten Klavierbeiträge, Tanzvorführungen, Chorgesang und Akkordeon-Orchester bei. So erlebten die Amberger mit ihren Dirigentinnen Iwona Simonides und Maria Anna Feldmeier-Zeidler anstrengende, aber auch schöne, lustige und spannende Tage. Neben einem Vortrag über "Chinesische und deutsche Kultur im Vergleich" kam die Freizeit nicht zu kurz: Außer der Besichtigung des Bundestages und anderer Sehenswürdigkeiten genossen die Schüler noch kurze Shopping-Touren in der angesagten Berlin Mall am Potsdamer Platz und auf dem Kurfürstendamm. Bei einer Schifffahrt auf der Spree ließen sich alle die Sonne ins Gesicht scheinen.Für Doris Schwager, jetzt Q 11, gab es zusätzlich einen besonderen Nervenkitzel. Sie begleitete nicht nur die beiden Orchester auf dem Klavier, sie nahm auch an einem Klavierwettbewerb mit 40 Konkurrenten teil. Und sie gewann in ihrer Altersstufe.